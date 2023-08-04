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Политика

В Кремле прокомментировали задержание «российского шпиона» в Польше

Ведомости

У Кремля нет никакой информации по поводу гражданина Белоруссии, задержанного в Польше по делу о шпионаже в пользу России. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Нет, у нас нет никакой информации на этот счет», – сказал он. 

4 августа сотрудники Агентства внутренней безопасности Польши задeржали гражданина Белоруссии по делу о шпионаже в пользу России, ему предъявлено обвинение в участии в организованной преступной группе и осуществлении действий против интересов Польши. Об этом сообщили в пресс-службе генпрокуратуры республики.

По информации ведомства, задержанный якобы занимался сбором информации об объектах критической инфраструктуры и проводил диверсионные мероприятия, «направленные на дестабилизацию политической ситуации в Польше». 

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В генпрокуратуре уточнили, что мужчина был задержан по указанию Люблинского управления Национальной прокуратуры, расследовавшего шпионскую сеть, которая сотрудничала с российской разведкой. Впоследствии суд арестовал мужчину из-за высокого риска побега. Теперь гражданину Белоруссии грозит лишение свободы сроком до 10 лет. Уточняется, что это 16-й человек, который задержан в рамках расследования этого дела.

О задержаниях за шпионаж в пользу России в Польше начали сообщать в апреле 2022 г. Тогда были арестованы три человека – граждане России и Белоруссии, которые якобы занимались сбором данных о воинских частях. 16 марта 2023 г. были задержаны еще девять иностранцев, которые, по версии прокуратуры, следили за железными дорогами и якобы готовились к диверсии, чтобы «парализовать поставки» вооружения Украине. 27 марта стало известно о еще одном задержанном по подозрению в шпионаже, он свою вину признал.

30 июня генпрокуратура Польши сообщила об аресте российского хоккеиста из «клуба первой лиги», который, по данным ведомства, собирал информацию о критической инфраструктуре в нескольких воеводствах. 10 июля стало известно, что в конце июня был задержан еще один подозреваемый по делу о шпионаже в пользу России – им оказался гражданин Украины, который мог наблюдать за критически важной инфраструктурой страны, в том числе за военными объектами и морскими портами.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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