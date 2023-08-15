Посол Антонов: США рассчитывают на затягивание конфликта на Украине

По мнению Антонова, США «не могут не понимать», что иностранное вооружение используется Киевом для атак на мирных жителей и гражданские объекты. Он добавил, что «безответственность» Вашингтона «слишком дорого обходится» как участникам конфликта, так и американским налогоплательщикам.