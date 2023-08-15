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Политика

Посол Антонов: США рассчитывают на затягивание конфликта на Украине

Ведомости

США все глубже погружаются в противостояние с Россией, Вашингтон рассчитывает на продолжительное затягивание конфликта на Украине. Такое заявление сделал посол РФ в США Анатолий Антонов. Его слова приводятся в Telegram-канале дипмиссии.

«Белый дом, очевидно, не волнует стремительное падение уровня поддержки подобной стратегии в американском обществе. Наоборот, рассчитывает на то, что конфликт затянется еще надолго», – отметил посол. 

По мнению Антонова, США «не могут не понимать», что иностранное вооружение используется Киевом для атак на мирных жителей и гражданские объекты. Он добавил, что «безответственность» Вашингтона «слишком дорого обходится» как участникам конфликта, так и американским налогоплательщикам.

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В заключение дипломат заявил, что противник не сможет одолеть российскую армию на поле боя. Все цели и задачи спецоперации будут достигнуты, подчеркнул Антонов.

Таким образом российский посол прокомментировал решение США выделить дополнительную военную помощь Украине в размере $200 млн. В новый пакет вошли перехватчики для зенитных ракетных комплексов Patriot, снаряды для ракетных систем залпового огня HIMARS, противотанковые ракетные комплексы TOW и Javelin, 37 тягачей, а также артиллерийские и танковые снаряды.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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