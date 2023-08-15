Посол Антонов: США рассчитывают на затягивание конфликта на Украине
США все глубже погружаются в противостояние с Россией, Вашингтон рассчитывает на продолжительное затягивание конфликта на Украине. Такое заявление сделал посол РФ в США Анатолий Антонов. Его слова приводятся в Telegram-канале дипмиссии.
«Белый дом, очевидно, не волнует стремительное падение уровня поддержки подобной стратегии в американском обществе. Наоборот, рассчитывает на то, что конфликт затянется еще надолго», – отметил посол.
По мнению Антонова, США «не могут не понимать», что иностранное вооружение используется Киевом для атак на мирных жителей и гражданские объекты. Он добавил, что «безответственность» Вашингтона «слишком дорого обходится» как участникам конфликта, так и американским налогоплательщикам.
В заключение дипломат заявил, что противник не сможет одолеть российскую армию на поле боя. Все цели и задачи спецоперации будут достигнуты, подчеркнул Антонов.
Таким образом российский посол прокомментировал решение США выделить дополнительную военную помощь Украине в размере $200 млн. В новый пакет вошли перехватчики для зенитных ракетных комплексов Patriot, снаряды для ракетных систем залпового огня HIMARS, противотанковые ракетные комплексы TOW и Javelin, 37 тягачей, а также артиллерийские и танковые снаряды.