США выделили Украине новый пакет военной помощи на $200 млн

О планах Вашингтона выделить Киеву новый пакет военной помощи 8 августа писало Reuters. По данным агентства, в него вошли оборудование для разминирования, противотанковые ракетные комплексы TOW, AT4 и Javelin, боеприпасы для ЗРК Patriot, управляемые ракеты GMLRS и др. Издание отмечало, что вооружение может быть отправлено со складов США в течение нескольких дней или недель.