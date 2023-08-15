Минобороны сообщило об ударе по ключевым военным предприятиям на Украине
Вооруженные силы (ВС) РФ нанесли удар по ключевым предприятиям военной промышленности Украины. Об этом сообщает Минобороны.
В министерстве подчеркнули, что цель удара была достигнута, все объекты поражены. Точное местоположение предприятий, по которым был нанесен удар, не приводится. Военно-промышленному комплексу Украины был нанесен «значительный ущерб».
Накануне, 14 августа, министерство заявило, что российская армия нанесла удар по местам производства и хранения безэкипажных катеров ВСУ. Все цели также были поражены. По версии российского ведомства, морские беспилотники применялись противником для террористических атак.