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Политика

Минобороны сообщило об ударе по ключевым военным предприятиям на Украине

Ведомости

Вооруженные силы (ВС) РФ нанесли удар по ключевым предприятиям военной промышленности Украины. Об этом сообщает Минобороны. 

В министерстве подчеркнули, что цель удара была достигнута, все объекты поражены. Точное местоположение предприятий, по которым был нанесен удар, не приводится. Военно-промышленному комплексу Украины был нанесен «значительный ущерб». 

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Накануне, 14 августа, министерство заявило, что российская армия нанесла удар по местам производства и хранения безэкипажных катеров ВСУ. Все цели также были поражены. По версии российского ведомства, морские беспилотники применялись противником для террористических атак.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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