В Минске сочли «очевидной» возможность военного столкновения с НАТО
Возможность прямого военного столкновения с НАТО в будущем становится весьма очевидной, заявил министр обороны Белоруссии Виктор Хренин на XI Московской конференции по международной безопасности.
По его оценке, доктринальные установки стран НАТО, в которых Россия, Китай и их союзники называются противниками, на пустом месте не рождаются. В это вкладываются большие деньги, а «замораживать свои активы в оружии и раздутой армии» без причины никто не станет, добавил Хренин.
«Поэтому вывод можно сделать однозначный: возможность прямого военного столкновения с НАТО становится весьма очевидной», – приводит его слова «РИА Новости».
Вместе с тем в борьбу с Западом включились многие страны, считает министр, которые таким образом отстаивают свою независимость и суверенитет.
«Сегодня эта борьба вылилась в глобальное противостояние между Западом и Востоком на территории Украины. При этом развернувшаяся там прокси-война фактически поставила планету на грань третьей мировой войны», – сказал он (цитата по «БелТА»).
Вечером 1 августа в министерстве национальной обороны Польши заявили, что два белорусских вертолета во время учений вблизи деревни Беловежа нарушили воздушное пространство страны. В минобороны Белоруссии назвали эти обвинения необоснованными.
5 августа Варшава обвинила бойцов ЧВК «Вагнер» в попытке проникнуть на территорию Польши. Замглавы польского МИДа Павел Яблонский также добавил, что Польша направляет все больше войск к границе и рассматривает любые шаги, которые будут необходимы для защиты территории, включая полное закрытие границы.