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Политика

В Минске сочли «очевидной» возможность военного столкновения с НАТО

Ведомости

Возможность прямого военного столкновения с НАТО в будущем становится весьма очевидной, заявил министр обороны Белоруссии Виктор Хренин на XI Московской конференции по международной безопасности.

По его оценке, доктринальные установки стран НАТО, в которых Россия, Китай и их союзники называются противниками, на пустом месте не рождаются. В это вкладываются большие деньги, а «замораживать свои активы в оружии и раздутой армии» без причины никто не станет, добавил Хренин.

«Поэтому вывод можно сделать однозначный: возможность прямого военного столкновения с НАТО становится весьма очевидной», – приводит его слова «РИА Новости».

Вместе с тем в борьбу с Западом включились многие страны, считает министр, которые таким образом отстаивают свою независимость и суверенитет.

«Сегодня эта борьба вылилась в глобальное противостояние между Западом и Востоком на территории Украины. При этом развернувшаяся там прокси-война фактически поставила планету на грань третьей мировой войны», – сказал он (цитата по «БелТА»).

Вечером 1 августа в министерстве национальной обороны Польши заявили, что два белорусских вертолета во время учений вблизи деревни Беловежа нарушили воздушное пространство страны. В минобороны Белоруссии назвали эти обвинения необоснованными.

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5 августа Варшава обвинила бойцов ЧВК «Вагнер» в попытке проникнуть на территорию Польши. Замглавы польского МИДа Павел Яблонский также добавил, что Польша направляет все больше войск к границе и рассматривает любые шаги, которые будут необходимы для защиты территории, включая полное закрытие границы.

10 августа стало известно, что Польша направит 10 000 военных на границу с Белоруссией. Белорусский президент Александр Лукашенко 11 августа заявил о необходимости поддерживать отношения со странами ЕС, поручив кабмину предложить план добрососедства и мира в том числе и Польше.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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