В Минске сочли «очевидной» возможность военного столкновения с НАТО

По его оценке, доктринальные установки стран НАТО, в которых Россия, Китай и их союзники называются противниками, на пустом месте не рождаются. В это вкладываются большие деньги, а «замораживать свои активы в оружии и раздутой армии» без причины никто не станет, добавил Хренин.