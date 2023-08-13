Варшава планирует «закрыть Брестские ворота» вертолетами и танками США

Ранее Блащак рассказал, что польские власти намерены направить 10 000 военных на границу с Белоруссией. 9 августа сообщалось, что Польша направит дополнительно 2000 военнослужащих на границу вместо 1000 заявленных ранее. До этого Варшава обвинила бойцов ЧВК «Вагнер» в попытке проникнуть на территорию Польши.