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Варшава планирует «закрыть Брестские ворота» вертолетами и танками США

Ведомости

Минобороны Польши намерено «закрыть Брестские ворота» американскими танками Abrams и вертолетами Apache, решение о поставке последних конгресс США может принять на следующей неделе. Об этом в интервью TVP Info сообщил министр национальной обороны страны Мариуш Блащак.

Брестские ворота – территория в районе польско-белорусской границы, представляющая собой равнину в окрестностях Бреста шириной около 80 км.

«На следующей неделе мы ожидаем решения конгресса США о принятии нашего запроса относительно вертолетов Apache», – сказал Блащак.

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По его словам, танки и вертолеты «сформируют заслон», который закроет Бжеские ворота. Abrams и Apache министр назвал «непреодолимой преградой». Среди оборудования, укрепляющего безопасность Польши, Блащак упомянул также танки K2 Black Panther из Южной Кореи, боевые самолеты FA-50 и систему HIMARS.

О планах закупить 96 вертолетов Apache, по данным СМИ, министерство национальной обороны Польши заявило в 2022 г. 

Ранее Блащак рассказал, что польские власти намерены направить 10 000 военных на границу с Белоруссией. 9 августа сообщалось, что Польша направит дополнительно 2000 военнослужащих на границу вместо 1000 заявленных ранее. До этого Варшава обвинила бойцов ЧВК «Вагнер» в попытке проникнуть на территорию Польши.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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