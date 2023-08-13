Варшава планирует «закрыть Брестские ворота» вертолетами и танками США
Минобороны Польши намерено «закрыть Брестские ворота» американскими танками Abrams и вертолетами Apache, решение о поставке последних конгресс США может принять на следующей неделе. Об этом в интервью TVP Info сообщил министр национальной обороны страны Мариуш Блащак.
Брестские ворота – территория в районе польско-белорусской границы, представляющая собой равнину в окрестностях Бреста шириной около 80 км.
«На следующей неделе мы ожидаем решения конгресса США о принятии нашего запроса относительно вертолетов Apache», – сказал Блащак.
По его словам, танки и вертолеты «сформируют заслон», который закроет Бжеские ворота. Abrams и Apache министр назвал «непреодолимой преградой». Среди оборудования, укрепляющего безопасность Польши, Блащак упомянул также танки K2 Black Panther из Южной Кореи, боевые самолеты FA-50 и систему HIMARS.
О планах закупить 96 вертолетов Apache, по данным СМИ, министерство национальной обороны Польши заявило в 2022 г.
Ранее Блащак рассказал, что польские власти намерены направить 10 000 военных на границу с Белоруссией. 9 августа сообщалось, что Польша направит дополнительно 2000 военнослужащих на границу вместо 1000 заявленных ранее. До этого Варшава обвинила бойцов ЧВК «Вагнер» в попытке проникнуть на территорию Польши.