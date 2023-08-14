ВС России нанесли удар по местам производства и хранения безэкипажных катеров ВСУ

5 августа танкер «Сиг» санкт-петербургской судоходной компании «Транспетрочарт» получил пробоину в районе машинного отделения. По данным председателя движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова, гражданское судно было атаковано морскими дронами Украины. Комментируя атаку, в МИД РФ подчеркнули, что действия Киева не останутся без ответа.