ВС России нанесли удар по местам производства и хранения безэкипажных катеров ВСУ
Российские военные нанесли ракетный удар по местам производства и хранения безэкипажных катеров вооруженных сил Украины (ВСУ), которые применяются противником для террористических атак. Об этом сообщает Минобороны РФ.
«Сегодня ночью Вооруженные Силы Российской Федерации нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по местам производства и хранения безэкипажных катеров, применяемых ВСУ для террористических атак», – говорится в сводке.
В ведомстве подчеркнули, что цель удара была достигнута, все объекты поражены. Точное местоположение складов ВСУ, по которым был нанесен удар, не приводится.
Ночью 14 августа в нескольких областях Украины, включая Одесскую, объявляли воздушную тревогу. Кроме того, издание «Общественное» сообщало о серии взрывов в Одессе.
4 августа Минобороны РФ заявило о попытке Киева атаковать военно-морскую базу в Новороссийске с помощью двух безэкипажных катеров. Атака была отражена. 2 августа ВСУ попытались атаковать корабль ВМФ России, сопровождавший гражданский морской транспорт в юго-западной части Черного моря. Морской беспилотник был уничтожен.
5 августа танкер «Сиг» санкт-петербургской судоходной компании «Транспетрочарт» получил пробоину в районе машинного отделения. По данным председателя движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова, гражданское судно было атаковано морскими дронами Украины. Комментируя атаку, в МИД РФ подчеркнули, что действия Киева не останутся без ответа.