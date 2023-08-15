Минобороны Армении обвинило Азербайджан в обстреле наблюдателей из ЕС
Подразделения Вооруженных сил Азербайджана открыли огонь по наблюдателем из Евросоюза. Об этом сообщили в министерстве обороны Армении.
«15 августа около 12:20 подразделения ВС Азербайджана открыли огонь из стрелкового оружия в направлении наблюдателей ЕС, осуществляющих патрулирование в районе Верин Шоржа, и принадлежащего им транспортного средства», – говорится в сообщении.
В результате произошедшего никто не пострадал, уточнили в ведомстве.
В минобороны Азербайджана заявили, что эта информация «не соответствует действительности и является очередной дезинформацией противника». Там отметили, что ведомство заранее информируют о пребывании и передвижении наблюдателей ЕС в Армении, поэтому такая ситуация «невозможна».
При этом в своем аккаунте в X (бывшем Twitter) миссия ЕС в Армении также опровергла сообщение об обстреле.
В октябре 2022 г. глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что наблюдательная миссия ЕС начала работу на армяно-азербайджанской границе. Миссия была согласована 27 странами союза. Они приняли решение направить до 40 экспертов ЕС на армянскую сторону границы с Азербайджаном для мониторинга, анализа и составления отчетов о ситуации в регионе.
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха тянется с сентября 2020 г., когда в регионе начались боевые действия между военными Армении и Азербайджана. В результате было подписано трехстороннее заявление президента России Владимира Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. В зоне конфликта полностью прекратились военные действия, также вдоль линии соприкосновения и в Лачинском коридоре разместили российских миротворцев.
Ситуация вокруг Нагорного Карабаха вновь ухудшилась в 2022 г., государственная пограничная служба Азербайджана установила КПП в Лачинском коридоре – на единственной дороге, соединяющей Нагорный Карабах с Арменией.
12 августа армянский МИД сообщил, что Армения обратилась в Совет Безопасности ООН с просьбой созвать экстренное заседание в связи с ухудшением гуманитарной ситуации в результате принудительной блокады населения Нагорного Карабаха.