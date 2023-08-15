Минобороны Армении обвинило Азербайджан в обстреле наблюдателей из ЕС

В октябре 2022 г. глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что наблюдательная миссия ЕС начала работу на армяно-азербайджанской границе. Миссия была согласована 27 странами союза. Они приняли решение направить до 40 экспертов ЕС на армянскую сторону границы с Азербайджаном для мониторинга, анализа и составления отчетов о ситуации в регионе.