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Политика

Минобороны Армении обвинило Азербайджан в обстреле наблюдателей из ЕС

Ведомости

Подразделения Вооруженных сил Азербайджана открыли огонь по наблюдателем из Евросоюза. Об этом сообщили в министерстве обороны Армении.

«15 августа около 12:20 подразделения ВС Азербайджана открыли огонь из стрелкового оружия в направлении наблюдателей ЕС, осуществляющих патрулирование в районе Верин Шоржа, и принадлежащего им транспортного средства», – говорится в сообщении.

В результате произошедшего никто не пострадал, уточнили в ведомстве.

В минобороны Азербайджана заявили, что эта информация «не соответствует действительности и является очередной дезинформацией противника». Там отметили, что ведомство заранее информируют о пребывании и передвижении наблюдателей ЕС в Армении, поэтому такая ситуация «невозможна».

При этом в своем аккаунте в X (бывшем Twitter) миссия ЕС в Армении также опровергла сообщение об обстреле.

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В октябре 2022 г. глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что наблюдательная миссия ЕС начала работу на армяно-азербайджанской границе. Миссия была согласована 27 странами союза. Они приняли решение направить до 40 экспертов ЕС на армянскую сторону границы с Азербайджаном для мониторинга, анализа и составления отчетов о ситуации в регионе.

Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха тянется с сентября 2020 г., когда в регионе начались боевые действия между военными Армении и Азербайджана. В результате было подписано трехстороннее заявление президента России Владимира Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. В зоне конфликта полностью прекратились военные действия, также вдоль линии соприкосновения и в Лачинском коридоре разместили российских миротворцев.

Ситуация вокруг Нагорного Карабаха вновь ухудшилась в 2022 г., государственная пограничная служба Азербайджана установила КПП в Лачинском коридоре – на единственной дороге, соединяющей Нагорный Карабах с Арменией.

12 августа армянский МИД сообщил, что Армения обратилась в Совет Безопасности ООН с просьбой созвать экстренное заседание в связи с ухудшением гуманитарной ситуации в результате принудительной блокады населения Нагорного Карабаха.

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

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И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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