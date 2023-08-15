Минобороны впервые сообщило о перехвате дальнобойных ракет SCALP-EG

В конце мая стало известно, что Украина запросила у Германии поставку ракет Taurus. По данным Der Spiegel, ФРГ закупила порядка 600 Taurus 10 лет назад, из этого количества сейчас могут работать только 150 ракет. 2 июля канцлер Германии Олаф Шольц заявил о нежелании Германии поставлять Украине оружие большой дальности. На прошлой неделе немецкие СМИ сообщали, что правительство ФРГ собирается в скором времени объявить о поставках Украине таких ракет.