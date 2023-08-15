Минобороны впервые сообщило о перехвате дальнобойных ракет SCALP-EG
Минобороны России сообщило, что в минувшие сутки российские системы ПВО перехватили четыре дальнобойные крылатые ракеты SCALP-EG, которые поставляются ВСУ Францией. Прежде о перехвате таких ракет не сообщалось.
«Средствами противовоздушной обороны перехвачены четыре крылатые ракеты большой дальности SCALP-EG производства Франции», – говорится в сегодняшней сводке военного ведомства.
Российские силы в минувшие сутки также перехватили два реактивных снаряда системы залпового огня «Ураган» и уничтожили 25 украинских беспилотников.
Сейчас дальнобойные ракеты на Украину официально поставляют две страны – Великобритания и Франция. Речь идет о ракетах Storm Shadow и их аналоге SCALP-EG, обе – авиационного базирования.
В июле советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Джо Байден обсудит со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским вероятность поставки Украине дальнобойных ракет. До этого The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что в администрации Байдена проводят «тихие» дебаты по возможности поставки ракет ATACMS ВСУ.
В конце мая стало известно, что Украина запросила у Германии поставку ракет Taurus. По данным Der Spiegel, ФРГ закупила порядка 600 Taurus 10 лет назад, из этого количества сейчас могут работать только 150 ракет. 2 июля канцлер Германии Олаф Шольц заявил о нежелании Германии поставлять Украине оружие большой дальности. На прошлой неделе немецкие СМИ сообщали, что правительство ФРГ собирается в скором времени объявить о поставках Украине таких ракет.