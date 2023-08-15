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Политика

В КНДР заявили о неизбежности войны на Корейском полуострове

Ведомости

В Пхеньяне считают неизбежной войну на Корейском полуострове, заявил министр обороны КНДР Кан Сун Нам в обращении к участникам XI Московской конференции по международной безопасности.

«Ядерная война на Корейском полуострове стала теперь не вопросом того, будет ли она, а вопросом того, кто и когда ее начнет. Мания ядерной войны со стороны США и марионеток в Республике Корее превращают Корейский полуостров и Северо-Восточную Азию в новый очаг ядерной войны», – сказал он (цит. по «РИА Новости»). 

18 июля агентство Kyodo со ссылкой на береговую охрану Японии сообщило, что Северная Корея запустила две баллистические ракеты. 12 июля минобороны Японии сообщило о пуске баллистической ракеты КНДР, которая упала в Японском море за пределами исключительной экономической зоны (ИЭЗ) страны, примерно в 250 км от острова Окусири. По информации ведомства, это могла быть межконтинентальная баллистическая ракета дальностью более 5500 км. В минобороны Японии уточнили, что это уже 14-й запуск КНДР такого вооружения. Время полета ракеты тогда составило 74 минуты, что является рекордом. 

10 июля в Минобороны КНДР сообщили, что в период со 2 по 9 июля самолеты-разведчики ВВС США несколько раз нарушали воздушное пространство республики. Минобороны КНДР также напомнило о недавнем заявлении оборонного ведомства США, в котором оно сообщило о попытке ввода стратегической атомной подводной лодки в оперативную зону на Корейском полуострове. Их размещение на полуострове станет первым размещением стратегического ядерного оружия с 1981 г. По словам представителя Минобороны КНДР, эти действия создают «опасную ситуацию, которая еще больше обостряет военную напряженность в регионе» и приближается «к переломной точке ядерного конфликта из-за провокационных военных действий США».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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