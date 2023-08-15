В КНДР заявили о неизбежности войны на Корейском полуострове

10 июля в Минобороны КНДР сообщили, что в период со 2 по 9 июля самолеты-разведчики ВВС США несколько раз нарушали воздушное пространство республики. Минобороны КНДР также напомнило о недавнем заявлении оборонного ведомства США, в котором оно сообщило о попытке ввода стратегической атомной подводной лодки в оперативную зону на Корейском полуострове. Их размещение на полуострове станет первым размещением стратегического ядерного оружия с 1981 г. По словам представителя Минобороны КНДР, эти действия создают «опасную ситуацию, которая еще больше обостряет военную напряженность в регионе» и приближается «к переломной точке ядерного конфликта из-за провокационных военных действий США».