СМИ сообщили о запуске КНДР баллистических ракет

Помощник генерального секретаря ООН Халед Хиари сообщил, что ракета, запущенная с территории КНДР, могла упасть на территории ИЭЗ России. По его словам, ракета, запущенная в 10:00 по местному времени (04:00 мск), пролетела около 1000 км в течение 74 минут, после чего упала в море в ИЭЗ России. В российском МИДе сообщили, что у Москвы нет информации, которая бы подтвердила сообщения об этом.