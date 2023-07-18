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Общество

СМИ сообщили о запуске КНДР баллистических ракет

Ведомости

Северная Корея, предположительно, запустила несколько баллистических ракет. Об этом сообщает агентство Kyodo со ссылкой на береговую охрану Японии.  

Изначально агентство сообщило, что Северная Корея, возможно, запускает баллистическую ракету. Позже Kyodo написало, что она уже, вероятно, упала.

Спустя несколько минут агентство сообщило, что КНДР запускает еще одну ракету.

12 июля Минобороны Японии сообщило о пуске баллистической ракеты КНДР, которая упала в Японском море за пределами исключительной экономической зоны (ИЭЗ) страны, примерно в 250 км от острова Окусири. По информации ведомства, это могла быть межконтинентальная баллистическая ракета дальностью более 5500 км. В Минобороны Японии уточнили, что это уже 14-й запуск КНДР такого вооружения.

Помощник генерального секретаря ООН Халед Хиари сообщил, что ракета, запущенная с территории КНДР, могла упасть на территории ИЭЗ России. По его словам, ракета, запущенная в 10:00 по местному времени (04:00 мск), пролетела около 1000 км в течение 74 минут, после чего упала в море в ИЭЗ России. В российском МИДе сообщили, что у Москвы нет информации, которая бы подтвердила сообщения об этом.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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