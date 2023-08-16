Трампу предписали явиться в тюрьму штата Джорджия для ареста

До этого в отношении бывшего президента было выдвинуто обвинение за передачу $130 000 порноактрисе Сторми Дэниелс – в обмен на молчание об их связи. В июле Трампу предъявили обвинение по 38 пунктам из-за секретных документов, которые были обнаружены в его резиденции. В письме к своим сторонникам Трамп сообщил, что ему грозит более 561 года заключения по предъявленным обвинениям.