Трампу предписали явиться в тюрьму штата Джорджия для ареста
Бывшему президенту США Дональду Трампу предписали добровольно явиться в тюрьму округа Фултон (штат Джорджия) для формального ареста по делу о вмешательстве в выборы штата Джорджия в 2020 г., передает CNN.
«На данный момент, исходя из указаний, полученных от окружной прокуратуры и председательствующего судьи, ожидается, что все 19 обвиняемых, упомянутых в обвинительном заключении, будут помещены в тюрьму на Райс-стрит», – сказано в заявлении шерифа.
По этому делу проходят еще 18 человек – все они считаются сторонниками Трампа. Им предписано явиться в тюрьму до 25 августа.
Большое жюри Джорджии предъявило обвинения Трампу 14 августа. Это стало четвертым уголовным делом, в котором бывший президент США стал обвиняемым. Это обвинительное заключение включает 13 обвинений против Трампа. Теперь в общей сложности ему предъявлено 91 обвинение по четырем уголовным делам в четырех разных юрисдикциях.
2 августа против Трампа было выдвинуто третье обвинение, которое связано со штурмом Капитолия его сторонниками в январе 2021 г. В результате произошедшего погибли пять человек. Обвинение в штурме Капитолия включает четыре пункта: «сговор с целью обмана США», «сговор с целью фальсификации показаний свидетелей», «сговор против прав американских граждан», «воспрепятствование и попытка воспрепятствования разбирательству».
До этого в отношении бывшего президента было выдвинуто обвинение за передачу $130 000 порноактрисе Сторми Дэниелс – в обмен на молчание об их связи. В июле Трампу предъявили обвинение по 38 пунктам из-за секретных документов, которые были обнаружены в его резиденции. В письме к своим сторонникам Трамп сообщил, что ему грозит более 561 года заключения по предъявленным обвинениям.