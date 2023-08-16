Гладков: ВСУ выпустили за сутки более 100 снарядов по Белгородской области

Под обстрел ВСУ также попали хутор Панков, село Муром и МАПП «Шебекино». В результате атаки пострадавших и разрушений нет. Кроме того, система ПВО сбила беспилотник на подлете к Шебекино. Из-за падения его фрагментов повреждены частный дом, автомобиль и кровля двух гаражей.