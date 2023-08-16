Гладков: ВСУ выпустили за сутки более 100 снарядов по Белгородской области
За последние сутки вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по Белгородской области 101 снаряд, также регион был атакован несколькими беспилотниками. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
В Белгородском районе под обстрел попали села Журавлевка, Щетиновка, Солнцевка, Красный Хутор и Нехотеевка. В последнем населенном пункте ВСУ при помощи беспилотника сбросили одно взрывное устройство. Пострадавших и разрушений не зафиксировано ни в одном из сел, подчеркнул Гладков.
В Валуйском городском округе Украина обстреляла село Бутырки, а в Волоконовском районе – хутор Старый. В Грайворонском городском округе ВСУ атаковали села Почаево, Сподарюшино, Мокрая Орловка и Козинка. Во всех случаях обошлось без пострадавших и разрушений.
В результате обстрела села Новая Таволжанка в Шебекинском городском округе погиб мужчина. По уточненным данным, пострадали еще двое жителей. В больнице находится женщина с осколочными ранениями руки, шеи и головы. Мужчина обратился за помощью к медикам самостоятельно, у него диагностирована контузия.
Под обстрел ВСУ также попали хутор Панков, село Муром и МАПП «Шебекино». В результате атаки пострадавших и разрушений нет. Кроме того, система ПВО сбила беспилотник на подлете к Шебекино. Из-за падения его фрагментов повреждены частный дом, автомобиль и кровля двух гаражей.
Белгородская область регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины. В регионе бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. С 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в области установлен средний уровень реагирования.