Гладков сообщил о гибели мужчины при обстреле Новой Таволжанки

«К большому горю, пострадавший сегодня при обстреле в Новой Таволжанке погиб. У мужчины были обширные кровопотери, множественные переломы ребер и слепые осколочные ранения грудной клетки, проникающие в плевральную полость левого легкого. Врачи пытались сделать все, что в их силах, чтобы спасти Александра Владимировича, но травмы, полученные при обстреле, оказались несовместимы с жизнью», – написал он, выразив соболезнования родным и близким погибшего.