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Гладков сообщил о гибели мужчины при обстреле Новой Таволжанки

Ведомости

Один из двух пострадавших при обстреле Новой Таволжанки в Белгородской области погиб. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. 

«К большому горю, пострадавший сегодня при обстреле в Новой Таволжанке погиб. У мужчины были обширные кровопотери, множественные переломы ребер и слепые осколочные ранения грудной клетки, проникающие в плевральную полость левого легкого. Врачи пытались сделать все, что в их силах, чтобы спасти Александра Владимировича, но травмы, полученные при обстреле, оказались несовместимы с жизнью», – написал он, выразив соболезнования родным и близким погибшего. 

15 августа Гладков сообщил, что село Новая Таволжанка попало под обстрел ВСУ. Три артиллерийских мины разорвались рядом с частным жилым домом. В нем шли восстановительные работы. В результате два человека получили ранения. Вторым пострадавшим оказалась женщина, она также получила осколочные ранения. Ее доставили в центральную районную больницу, состояние пострадавшей оценивается как удовлетворительное.

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Белгородская область регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины. В регионе бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. С 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в области установлен средний уровень реагирования.

В последние дни также участились атаки украинских беспилотников, которые стремятся поразить объекты на территории Белгородской области. 14 августа в воздухе системой ПВО были сбиты две цели над селом Пушкарное в Белгородской области. 13 августа Минобороны сообщило о трех сбитых беспилотниках над Белгородской областью, четвертый дрон был перехвачен около 22.00 мск. Аналогичную атаку ВСУ пытались предпринять и 15 августа.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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