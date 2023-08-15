Гладков сообщил о гибели мужчины при обстреле Новой Таволжанки
Один из двух пострадавших при обстреле Новой Таволжанки в Белгородской области погиб. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
«К большому горю, пострадавший сегодня при обстреле в Новой Таволжанке погиб. У мужчины были обширные кровопотери, множественные переломы ребер и слепые осколочные ранения грудной клетки, проникающие в плевральную полость левого легкого. Врачи пытались сделать все, что в их силах, чтобы спасти Александра Владимировича, но травмы, полученные при обстреле, оказались несовместимы с жизнью», – написал он, выразив соболезнования родным и близким погибшего.
15 августа Гладков сообщил, что село Новая Таволжанка попало под обстрел ВСУ. Три артиллерийских мины разорвались рядом с частным жилым домом. В нем шли восстановительные работы. В результате два человека получили ранения. Вторым пострадавшим оказалась женщина, она также получила осколочные ранения. Ее доставили в центральную районную больницу, состояние пострадавшей оценивается как удовлетворительное.
Белгородская область регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины. В регионе бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. С 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в области установлен средний уровень реагирования.
В последние дни также участились атаки украинских беспилотников, которые стремятся поразить объекты на территории Белгородской области. 14 августа в воздухе системой ПВО были сбиты две цели над селом Пушкарное в Белгородской области. 13 августа Минобороны сообщило о трех сбитых беспилотниках над Белгородской областью, четвертый дрон был перехвачен около 22.00 мск. Аналогичную атаку ВСУ пытались предпринять и 15 августа.