Украинские власти арестовали российские и белорусские активы почти на $2 млрд
Общая сумма арестованных на Украине российских и белорусских активов достигла почти $2 млрд. Об этом в эфире телеканала «Рада» сообщил украинский министр Олег Немчинов.
«Включая те активы, которые находятся в управлении Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, – это более 70 млрд гривен ($1,9 млрд)», – сказал он (цитата по ТАСС).
В частности, министр уточнил, что были арестованы или конфискованы Демуринский горно-обогатительный комбинат, активы трех банков и предпринимателя Олега Дерипаски, а также транспортные средства, авиационные суда, 3500 объектов жилой и 4000 нежилой недвижимости.
По его словам, ряд активов передается армии и силовым структурам, другая часть Фонду госимущества. Биотопливо и аммиак, например, выставляются на аукционы. Полученные в результате торгов средства вкладываются в облигации, добавил Немчинов, за счет которых идет финансирование военных расходов. Министр посетовал, что процесс конфискации идет медленно, так как на Украине хотят соблюсти юридический порядок, опасаясь, что после спецоперации собственники активов обратятся в суд.
10 марта 2022 г. президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о принудительном изъятии собственности Российской Федерации и ее резидентов. В соответствии с положениями закона, принудительное изъятие объектов российской собственности будет осуществляться без какой-либо компенсации ее стоимости.