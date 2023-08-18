Украинские власти арестовали российские и белорусские активы почти на $2 млрд

По его словам, ряд активов передается армии и силовым структурам, другая часть Фонду госимущества. Биотопливо и аммиак, например, выставляются на аукционы. Полученные в результате торгов средства вкладываются в облигации, добавил Немчинов, за счет которых идет финансирование военных расходов. Министр посетовал, что процесс конфискации идет медленно, так как на Украине хотят соблюсти юридический порядок, опасаясь, что после спецоперации собственники активов обратятся в суд.