«Коммерсантъ» узнал об аресте активов Рината Ахметова в России

СК обратился с ходатайством в Басманный райсуд Москвы. Суд посчитал доводы следствия обоснованными и арестовал десятки объектов недвижимости в Севастополе и Белгороде, 99,87% и 99% долей компании «Метинвест Евразия» в уставных капиталах ее «дочек» – ООО «Белгородметаллоснаб» и ООО «Пансионат «Горняк» соответственно, а также несколько автомобилей и десятки миллионов рублей на счетах фигурирующих в деле организаций в одном из банков.