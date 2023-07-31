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«Коммерсантъ» узнал об аресте активов Рината Ахметова в России

Ведомости

Российские активы украинского бизнесмена Рината Ахметова были арестованы по ходатайству Следственного комитета России (СКР) в рамках уголовного дела о финансировании бизнес-структурами предпринимателя ВСУ. Об этом сообщает «Коммерсантъ». 

Дело в отношении бизнесмена по ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ (финансирования терроризма) расследуется в России с сентября 2020 г. Из материалов следует, что с апреля 2022 г. неустановленные лица из числа руководителей и бенефициаров компании SCM Holdings Limited (зарегистрирована на Британских Виргинских островах) спонсировали ВСУ и националистов. При этом единственным владельцем компании является сам Ахметов.

Следствие считает, что Ахметов помогал националистам в Донбассе, а после начала спецоперации финансировал ВСУ и украинский батальон «Азов» (признан в России террористическим и запрещен), в том числе из средств его российской компании «Метинвест Евразия» (зарегистрирована в Москве). 

По данным СК, деньги со счета «Метинвест Евразии» переводились в Первый международный украинский банк. Как пишет «Коммерсантъ», речь идет о десятках миллионов рублей. Его конечным бенефициаром также является Ринат Ахметов. Следствие полагает, что именно по его указанию банк спонсировал ВСУ и националистические батальоны.

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СК обратился с ходатайством в Басманный райсуд Москвы. Суд посчитал доводы следствия обоснованными и арестовал десятки объектов недвижимости в Севастополе и Белгороде, 99,87% и 99% долей компании «Метинвест Евразия» в уставных капиталах ее «дочек» – ООО «Белгородметаллоснаб» и ООО «Пансионат «Горняк» соответственно, а также несколько автомобилей и десятки миллионов рублей на счетах фигурирующих в деле организаций в одном из банков.

Представители «Метинвест Евразии» попытались оспорить решение суда, но суд признал арест законным. Впоследствии арест был продлен, пишет газета.

По данным «Forbes Украина», в 2022 г. состояние Ахметова сократилось с $13,7 млрд до $4,4 млрд. Тем не менее бизнесмен остался самым богатым человеком в стране. В SCM Holdings Limited входят более 100 предприятий металлургической и горнодобывающей отраслей, предприятия электроэнергетического и аграрного комплекса, медиахолдинги, банки и др.

В июле 2022 г. украинский Forbes отмечал, что самой большой стала потеря основным активом миллиардера – группой «Метинвест» – 2/3 своей стоимости после утраты «Азовстали» и ММК им. Ильича. По оценке издания, ранее стоимость «Метинвеста» составляла $3 млрд, на долю Ахметова приходилось $2,25 млрд.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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