Ринат Ахметов остался богатейшим украинцем после потери 64% состояния

В начале этого года состояние Ахметова издание оценило в $13,7 млрд, в июле же оно составило около $4,9 млрд. Как отмечает Forbes, самой большой стала потеря основным активом миллиардера — группой «Метинвест» — 2/3 своей стоимости после утраты двух главных предприятий — «Азовстали» и ММК им. Ильича. В прошлом году эти два предприятия произвели 8,6 млн т стали – 90% всей стали группы. По оценке издания, ранее стоимость «Метинвеста» составляла $3 млрд, на долю Ахметова приходилось $2,25 млрд.