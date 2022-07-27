Ринат Ахметов остался богатейшим украинцем после потери 64% состояния
С начала российской военной спецоперации на Украине состояние бизнесмена Рината Ахметова сократилось на 64%, но он по-прежнему остается самым богатым человеком в стране, пишет «Forbes Украина».
В начале этого года состояние Ахметова издание оценило в $13,7 млрд, в июле же оно составило около $4,9 млрд. Как отмечает Forbes, самой большой стала потеря основным активом миллиардера — группой «Метинвест» — 2/3 своей стоимости после утраты двух главных предприятий — «Азовстали» и ММК им. Ильича. В прошлом году эти два предприятия произвели 8,6 млн т стали – 90% всей стали группы. По оценке издания, ранее стоимость «Метинвеста» составляла $3 млрд, на долю Ахметова приходилось $2,25 млрд.
Еще одной значимой потерей стали все активы, входившие в «Медиа группу Украина» стоимостью около $200 млн, включавшие более десяти спутниковых и эфирных каналов, интернет-ресурс «Сегодня», а также сайт и печатный журнал Vogue.
О передаче государству «Медиа группы Украина» Ахметов сообщил 11 июля, пояснив, что такое решение было принято из-за вступления в силу закона «О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический и политический вес в общественной жизни (олигархов)». Обстоятельства не позволили продать медиабизнес на рыночных условиях в определенный законом шестимесячный срок, уточнили в инвестиционной компании Ахметова System Capital Management (SCM).
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