Газета
Бизнес

Ринат Ахметов остался богатейшим украинцем после потери 64% состояния

Ведомости

С начала российской военной спецоперации на Украине состояние бизнесмена Рината Ахметова сократилось на 64%, но он по-прежнему остается самым богатым человеком в стране, пишет «Forbes Украина».

В начале этого года состояние Ахметова издание оценило в $13,7 млрд, в июле же оно составило около $4,9 млрд. Как отмечает Forbes, самой большой стала потеря основным активом миллиардера — группой «Метинвест» — 2/3 своей стоимости после утраты двух главных предприятий — «Азовстали» и ММК им. Ильича. В прошлом году эти два предприятия произвели 8,6 млн т стали – 90% всей стали группы. По оценке издания, ранее стоимость «Метинвеста» составляла $3 млрд, на долю Ахметова приходилось $2,25 млрд.

Еще одной значимой потерей стали все активы, входившие в «Медиа группу Украина» стоимостью около $200 млн, включавшие более десяти спутниковых и эфирных каналов, интернет-ресурс «Сегодня», а также сайт и печатный журнал Vogue.

О передаче государству «Медиа группы Украина» Ахметов сообщил 11 июля, пояснив, что такое решение было принято из-за вступления в силу закона «О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический и политический вес в общественной жизни (олигархов)». Обстоятельства не позволили продать медиабизнес на рыночных условиях в определенный законом шестимесячный срок, уточнили в инвестиционной компании Ахметова System Capital Management (SCM).

Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.

Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных