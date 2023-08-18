Украина усилит оборону в Волынской области на границе с Белоруссией
Украина решила дополнительно укрепить участок Волынской области, граничащий с Белоруссией. Об этом сообщил командующий объединенными силами ВСУ Сергей Наев.
Наев проинспектировал северный рубеж Волынской области и пообщался с бойцами, в ходе его визита определили, что необходимо сделать для повышения стойкости обороны. По его словам, ситуация сейчас на этой территории спокойная и контролируемая.
«Командирам бригад, батальонов, рот и взводов поставлен ряд задач, которые необходимо сделать в дальнейшем. Через некоторое время поработаем снова на каждом опорном пункте и осуществим проверку», – написал он в своем Telegram-канале.
30 июня президент Украины Владимир Зеленский поручил усилить северную границу с Белоруссией на фоне передислокации в республику ЧВК «Вагнер». Он отметил, что ситуацию необходимо держать на постоянном контроле и выполнить комплекс мер по усилению этого направления.
14 августа Наев в интервью «РБК-Украина» рассказал, что страна не исключает повторного наступления российской армии на Киев и делает все, чтобы повысить боеспособность ВСУ на этом направлении.