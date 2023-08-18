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Политика

Украина усилит оборону в Волынской области на границе с Белоруссией

Ведомости

Украина решила дополнительно укрепить участок Волынской области, граничащий с Белоруссией. Об этом сообщил командующий объединенными силами ВСУ Сергей Наев.

Наев проинспектировал северный рубеж Волынской области и пообщался с бойцами, в ходе его визита определили, что необходимо сделать для повышения стойкости обороны. По его словам, ситуация сейчас на этой территории спокойная и контролируемая.

«Командирам бригад, батальонов, рот и взводов поставлен ряд задач, которые необходимо сделать в дальнейшем. Через некоторое время поработаем снова на каждом опорном пункте и осуществим проверку», – написал он в своем Telegram-канале.

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30 июня президент Украины Владимир Зеленский поручил усилить северную границу с Белоруссией на фоне передислокации в республику ЧВК «Вагнер». Он отметил, что ситуацию необходимо держать на постоянном контроле и выполнить комплекс мер по усилению этого направления.

14 августа Наев в интервью «РБК-Украина» рассказал, что страна не исключает повторного наступления российской армии на Киев и делает все, чтобы повысить боеспособность ВСУ на этом направлении.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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