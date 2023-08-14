На Украине заявили о повышении боеспособности армии на киевском направлении

«Повторное наступление на Киев никто никогда не исключал», – уточнил он, добавив, что такая вероятность существует. Он отметил, что военное руководство «делает все, чтобы повысить способность [Украины] не допустить успешных действий [России] на киевском направлении», в том числе привлекает председателей областных военных администраций и другие силы обороны и безопасности.