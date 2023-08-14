На Украине заявили о повышении боеспособности армии на киевском направлении
Украина не исключает повторного наступления российской армии на Киев и делает все, чтобы повысить боеспособность вооруженных сил Украины (ВСУ) на этом направлении. Об этом в интервью «РБК-Украина» рассказал командующий объединенными силами Украины генерал Сергей Наев.
«Повторное наступление на Киев никто никогда не исключал», – уточнил он, добавив, что такая вероятность существует. Он отметил, что военное руководство «делает все, чтобы повысить способность [Украины] не допустить успешных действий [России] на киевском направлении», в том числе привлекает председателей областных военных администраций и другие силы обороны и безопасности.
Помимо этого, Наев ответил, почему дроны долетают до Киева. По словам командующего, в последнее время тактика применения ударных дронов типа Shahed-131/136 изменилась, их применяют в ночное время на малых высотах, но маршруты меняются, а из-за отсутствия визуального контакта уничтожить воздушную цель очень сложно.
Но фоне продвижения Вооруженных сил России на купянском направлении украинские власти с 9 августа начали призывать жителей Купянского района покинуть территории. 10 августа была объявлена обязательная эвакуация для жителей левого берега реки Оскол в Купянске, в поселке Ковшаровка и городе Купянск-Узловой. Всего в документе говорилось о 37 населенных пунктах. 13 августа глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что с 9 августа из района было эвакуировано 204 человека.
29 марта 2022 г. Минобороны заявило о сокращении боевых действий на Киевском и Черниговском направлениях. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал отвод сил из этих направлений «жестом доброй воли». В январе 2023 г. Министерство реинтеграции Украины исключило Киев из списка территорий, где возможны боевые действия.