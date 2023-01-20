На Украине исключили Киев из списка территорий возможных боевых действий
Министерство реинтеграции Украины исключило Киев из списка территорий, где возможны боевые действия, сообщило ведомство на своем сайте.
Так, приказом от 13 января 2023 г. № 14 внесены изменения в перечень территорий, на которых ведутся (велись) боевые действия, или которые не контролируются Киевом. «Согласно приказу, город Киев исключен из перечня территорий возможных боевых действий», – говорится в сообщении.
Как отмечает ТАСС, в сформированный в конце декабря список вошли Днепропетровская область, Житомирская, Киевская, Николаевская, Одесская, Сумская, Харьковская, Черниговская области, а также контролируемые ВСУ территории ДНР, Запорожской и Херсонской областей.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. Ее целями президент Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. 29 марта Минобороны заявило о сокращении боевых действий на Киевском и Черниговском направлениях. До этого глава ведомства Сергей Шойгу заявил, что основные задачи первого этапа военной операции России выполнены и теперь можно сосредоточиться на освобождении Донецкой и Луганской народных республик.
Позднее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал отвод сил из Киевской области «жестом доброй воли». Уже в октябре Путин заявил, что после отвода войск из-под Киева Украина решила отказаться от переговоров с Россией.
В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России.