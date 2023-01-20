На Украине исключили Киев из списка территорий возможных боевых действий

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. Ее целями президент Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. 29 марта Минобороны заявило о сокращении боевых действий на Киевском и Черниговском направлениях. До этого глава ведомства Сергей Шойгу заявил, что основные задачи первого этапа военной операции России выполнены и теперь можно сосредоточиться на освобождении Донецкой и Луганской народных республик.