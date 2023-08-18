Суд в Лондоне отклонил иск делового партнера Абрамовича об отмене санкций

О том, что Швидлер обратился в лондонский суд с иском, стало известно в марте 2023 г. Как писало агентство Bloomberg, адвокаты Швидлера утверждали, что Великобритания допустила «существенные ошибки» в своей оценке отношений бизнесмена с Абрамовичем. Адвокат Майкл О'Кейн заявлял, что его подзащитный никоим образом «не может повлиять на политику российского правительства на Украине, которая должна быть целью этих санкций».