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Суд в Лондоне отклонил иск делового партнера Абрамовича об отмене санкций

Ведомости

Высокий суд Лондона отклонил иск делового партнера российского бизнесмена Романа Абрамовича Евгения Швидлера, который оспаривал введенные против него санкции Великобритании. Об этом сообщает агентство Reuters.

О том, что Швидлер обратился в лондонский суд с иском, стало известно в марте 2023 г. Как писало агентство Bloomberg, адвокаты Швидлера утверждали, что Великобритания допустила «существенные ошибки» в своей оценке отношений бизнесмена с Абрамовичем. Адвокат Майкл О'Кейн заявлял, что его подзащитный никоим образом «не может повлиять на политику российского правительства на Украине, которая должна быть целью этих санкций».

Швидлер также сообщил журналистам, что ему удалось заставить тогдашнего министра транспорта Великобритании Гранта Шаппса удалить серию твитов и видео с самолетом, который принадлежит бизнесмену. Чиновник в подписи к видео написал, что «друзья Путина» подвергаются санкциям.

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Великобритания, ссылаясь на связи Швидлера с Evraz и «Сибнефтью», настаивала на том, что он получал «финансовую выгоду» от Абрамовича. В суде адвокаты бизнесмена отмечали, что платежи были получены от компаний, а не от Абрамовича лично, пишет Reuters.

10 марта 2022 г. Великобритания ввела санкции в отношении Абрамовича, заморозила его активы и запретила бизнесмену въезжать в страну. Британия объясняла введенные против бизнесмена ограничения его связью с Кремлем и президентом России Владимиром Путиным.

Швидлер попал под санкции Великобритании 24 марта 2022 г. Тогда в черный список Великобритании вошли 59 физических лиц и организаций из России, а также шесть — из Белоруссии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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