Минобороны сообщило об уничтожении двух Су-25 ВВС Украины

В Минобороны также рассказали, что на Донецком направлении были отражены три атаки ВСУ в районах населенных пунктов Авдеевка, Берестовое и Марьинка ДНР, а на Южнодонецком – одна в районе Никольского в ДНР. На Купянском направлении ВСУ совершили семь атак и контратак, отбитых ВС России, а на Краснолиманском – две атаки. На Запорожском направлении были отбиты две атаки, а также пресечена деятельность вражеской группы диверсантов.