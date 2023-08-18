Минобороны сообщило об уничтожении двух Су-25 ВВС Украины
Российская истребительная авиация сбила штурмовик Су-25 ВВС Украины, еще один такой же самолет был уничтожен силами ПВО, сообщило Минобороны РФ в своей сводке.
«Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Веролюбовка ДНР сбит штурмовик Су-25 воздушных сил Украины», – говорится в сообщении.
Еще один Су-25 был сбит силами ПВО в районе населенного пункта Малая Токмачка Запорожской области. За сутки также было уничтожено 26 украинских беспилотников.
В Минобороны также рассказали, что на Донецком направлении были отражены три атаки ВСУ в районах населенных пунктов Авдеевка, Берестовое и Марьинка ДНР, а на Южнодонецком – одна в районе Никольского в ДНР. На Купянском направлении ВСУ совершили семь атак и контратак, отбитых ВС России, а на Краснолиманском – две атаки. На Запорожском направлении были отбиты две атаки, а также пресечена деятельность вражеской группы диверсантов.
ВСУ ведут наступательные действия более двух месяцев, с начала июня. В Кремле неоднократно заявляли об отсутствии успехов у украинской армии и указывали на большие потери противника. Одновременно с этим российские войска проводят наступление на Купянском направлении. 16 августа командующий сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский заявил, что российские военные имеют целью блокирование, а впоследствии и захват Купянска.
В конце июля президент России Владимир Путин заявил, что контрнаступление Украины провалилось. 21 июля Путин заявил, что Киев не может добиться каких-либо результатов при контрнаступлении, ему в этом не помогают ни поставляемая Западом техника, ни тысячи иностранных наемников.
Позднее министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что Украина в июле потеряла 20 824 военнослужащих и 2227 единиц военной техники. По его словам, среди потерянных Киевом вооружений: 10 танков Leopard, 11 американских БМП Bradley, 40 американских артиллерийских систем М777 и 50 самоходных артиллерийских установок из западных стран. 15 августа министр заявил о почти полном исчерпании военного ресурса Украины.