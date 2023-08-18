Газета
Политика

Минобороны сообщило об уничтожении двух Су-25 ВВС Украины

Ведомости

Российская истребительная авиация сбила штурмовик Су-25 ВВС Украины, еще один такой же самолет был уничтожен силами ПВО, сообщило Минобороны РФ в своей сводке.

«Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Веролюбовка ДНР сбит штурмовик Су-25 воздушных сил Украины», – говорится в сообщении.

Еще один Су-25 был сбит силами ПВО в районе населенного пункта Малая Токмачка Запорожской области. За сутки также было уничтожено 26 украинских беспилотников.

В Минобороны также рассказали, что на Донецком направлении были отражены три атаки ВСУ в районах населенных пунктов Авдеевка, Берестовое и Марьинка ДНР, а на Южнодонецком – одна в районе Никольского в ДНР. На Купянском направлении ВСУ совершили семь атак и контратак, отбитых ВС России, а на Краснолиманском – две атаки. На Запорожском направлении были отбиты две атаки, а также пресечена деятельность вражеской группы диверсантов.

ВСУ ведут наступательные действия более двух месяцев, с начала июня. В Кремле неоднократно заявляли об отсутствии успехов у украинской армии и указывали на большие потери противника. Одновременно с этим российские войска проводят наступление на Купянском направлении. 16 августа командующий сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский заявил, что российские военные имеют целью блокирование, а впоследствии и захват Купянска.

Ранее по теме: Командующий сухопутными войсками ВСУ заявил об осложнении на купянском направлении

В конце июля президент России Владимир Путин заявил, что контрнаступление Украины провалилось. 21 июля Путин заявил, что Киев не может добиться каких-либо результатов при контрнаступлении, ему в этом не помогают ни поставляемая Западом техника, ни тысячи иностранных наемников. 

Позднее министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что Украина в июле потеряла 20 824 военнослужащих и 2227 единиц военной техники. По его словам, среди потерянных Киевом вооружений: 10 танков Leopard, 11 американских БМП Bradley, 40 американских артиллерийских систем М777 и 50 самоходных артиллерийских установок из западных стран. 15 августа министр заявил о почти полном исчерпании военного ресурса Украины.

Другие материалы в сюжете

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных