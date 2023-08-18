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Сийярто заявил о важности «Турецкого потока» при транзите российского газа в Венгрию

Ведомости

«Турецкий поток» позволит Венгрии получить нужные объемы российского газа в обход Украины в случае остановки транзита через последнюю, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто, сообщает издание Вlikk. 

«Украинцы объявили о расторжении контрактов на поставку российского газа с 2024 г. Венгрия своевременно действовала, чтобы получать природный газ из как можно большего числа источников и по как можно большему количеству маршрутов. Вот почему очень важно существование газопровода «Турецкий поток», мощность которого может включить объем газа, поступающего из России», – сказал Сийярто. 

В МИД Венгрии 5 августа предупредили об остановке промышленности при отказе от российского газа. «85% годового потребления газа Венгрией приходится на российский газ. Этот объем не может быть замещен в обозримом будущем, то есть без российского газа Венгрия замерзнет, в квартирах не будет отопления, промышленность остановится, рабочие места будут потеряны», – заявил государственный секретарь по вопросам двусторонних отношений в МИД Венгрии Тамаш Менцер.

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Продление транзита российского газа в Евросоюз через украинскую территорию после истечения текущих пятилетних договоренностей в 2024 г. маловероятно, Киев «готовит системы к сокращению поставок». Об этом в июне заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко. 

Как отмечали эксперты, Россия по-прежнему сможет снабжать ключевых потребителей российского трубопроводного газа, таких как Венгрия и Сербия, за счет экспортных мощностей «Турецкого потока». Этот маршрут сможет обеспечить юг Евросоюза дополнительными поставками, так как годом ранее там завершилось строительство соответствующих интерконнекторов (связок между магистральными трубопроводами).

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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