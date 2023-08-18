Сийярто заявил о важности «Турецкого потока» при транзите российского газа в Венгрию

«Украинцы объявили о расторжении контрактов на поставку российского газа с 2024 г. Венгрия своевременно действовала, чтобы получать природный газ из как можно большего числа источников и по как можно большему количеству маршрутов. Вот почему очень важно существование газопровода «Турецкий поток», мощность которого может включить объем газа, поступающего из России», – сказал Сийярто.