Сийярто заявил о важности «Турецкого потока» при транзите российского газа в Венгрию
«Турецкий поток» позволит Венгрии получить нужные объемы российского газа в обход Украины в случае остановки транзита через последнюю, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто, сообщает издание Вlikk.
«Украинцы объявили о расторжении контрактов на поставку российского газа с 2024 г. Венгрия своевременно действовала, чтобы получать природный газ из как можно большего числа источников и по как можно большему количеству маршрутов. Вот почему очень важно существование газопровода «Турецкий поток», мощность которого может включить объем газа, поступающего из России», – сказал Сийярто.
В МИД Венгрии 5 августа предупредили об остановке промышленности при отказе от российского газа. «85% годового потребления газа Венгрией приходится на российский газ. Этот объем не может быть замещен в обозримом будущем, то есть без российского газа Венгрия замерзнет, в квартирах не будет отопления, промышленность остановится, рабочие места будут потеряны», – заявил государственный секретарь по вопросам двусторонних отношений в МИД Венгрии Тамаш Менцер.
Продление транзита российского газа в Евросоюз через украинскую территорию после истечения текущих пятилетних договоренностей в 2024 г. маловероятно, Киев «готовит системы к сокращению поставок». Об этом в июне заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко.
Как отмечали эксперты, Россия по-прежнему сможет снабжать ключевых потребителей российского трубопроводного газа, таких как Венгрия и Сербия, за счет экспортных мощностей «Турецкого потока». Этот маршрут сможет обеспечить юг Евросоюза дополнительными поставками, так как годом ранее там завершилось строительство соответствующих интерконнекторов (связок между магистральными трубопроводами).