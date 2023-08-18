Абхазия с 2008 года получила 110 млрд рублей межгосударственной помощи от России

В июле президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, ратифицирующий соглашение между Россией и Абхазией о разрешении двойного гражданства. Закон предполагает, что лицо с двойным гражданством имеет право на соцобеспечение, образование, медобслуживание в соответствии с законодательством той страны, на территории которой оно проживает. В документе также указано, что военную службу проходят по тому же принципу, и после нее лицо освобождается от призыва в другой стране.