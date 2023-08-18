Абхазия с 2008 года получила 110 млрд рублей межгосударственной помощи от России
Абхазия в рамках межгосударственной помощи получила свыше 110 млрд руб. от России с 2008 г., сообщил министр иностранных дел республики Инал Ардзинба.
«С 2008 г. в рамках межгосударственной помощи в Республику Абхазия из Российской Федерации поступило более 110 млрд руб. Из них примерно 30 млрд руб. – это инвестиционная программа, так называемые бюджетные инвестиции», – приводит его слова пресс-служба абхазского МИДа.
Еще по 40 млрд руб. приходится на зарплаты и пенсии, отметил министр. Так, в рамках пенсионной поддержки Абхазия получает от РФ примерно 4 млрд руб. ежегодно. В июле 24 400 жителей республики получили российские пенсионные выплаты, общий размер которых – примерно 300 млн руб.
«На модернизацию нашей армии требуются миллиарды рублей. Такие же потребности в других секторах – здравоохранении, образовании и так далее. Сегодня нельзя сидеть сложа руки. Необходимо искать новые источники пополнения доходной части бюджета», – рассказал он.
Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии, провозгласивших свою независимость в 90-е, в 2008 г. Также независимость государств признают Венесуэла, Сирия, Никарагуа и Науру. Грузия по-прежнему считает их своими территориями.
В июле президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, ратифицирующий соглашение между Россией и Абхазией о разрешении двойного гражданства. Закон предполагает, что лицо с двойным гражданством имеет право на соцобеспечение, образование, медобслуживание в соответствии с законодательством той страны, на территории которой оно проживает. В документе также указано, что военную службу проходят по тому же принципу, и после нее лицо освобождается от призыва в другой стране.