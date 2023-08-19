Сальдо назвал ложью сообщения о готовящейся мобилизации в Херсонской области
Мобилизация в Херсонской области не планируется, ложные сообщения о призыве распространяет украинская пропаганда, заявил в своем Telegram-канале врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.
Он рассказал, что множество вопросов о мобилизации он получил через соцсети от жителей Херсонской области и других регионов.
«Официально заявляю: это ложь. Мобилизация в Херсонской области не планируется. Распространяемые пропагандой киевского режима распечатки якобы моего "указа" являются примитивной подделкой с многочисленными ошибками», – написал Сальдо.
Чиновник призвал граждан доверять только официальным источникам и добавил, что многие херсонцы добровольно поступают на службу в российские войска и другие военные формирования.
В начале августа глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов прокомментировал поправки об уголовном наказании для уклонистов в период мобилизации. Он заявил, что никакой новой мобилизацией в России «и не пахнет», и уточнил, что законопроект подготовили прошлой осенью, когда еще шла частичная мобилизация.