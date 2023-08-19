Сальдо назвал ложью сообщения о готовящейся мобилизации в Херсонской области

В начале августа глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов прокомментировал поправки об уголовном наказании для уклонистов в период мобилизации. Он заявил, что никакой новой мобилизацией в России «и не пахнет», и уточнил, что законопроект подготовили прошлой осенью, когда еще шла частичная мобилизация.