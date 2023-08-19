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Сальдо назвал ложью сообщения о готовящейся мобилизации в Херсонской области

Ведомости

Мобилизация в Херсонской области не планируется, ложные сообщения о призыве распространяет украинская пропаганда, заявил в своем Telegram-канале врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

Он рассказал, что множество вопросов о мобилизации он получил через соцсети от жителей Херсонской области и других регионов.

«Официально заявляю: это ложь. Мобилизация в Херсонской области не планируется. Распространяемые пропагандой киевского режима распечатки якобы моего "указа" являются примитивной подделкой с многочисленными ошибками», – написал Сальдо. 

Чиновник призвал граждан доверять только официальным источникам и добавил, что многие херсонцы добровольно поступают на службу в российские войска и другие военные формирования.

Ранее по теме: Картаполов: новой мобилизацией в России «и не пахнет»

В начале августа глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов прокомментировал поправки об уголовном наказании для уклонистов в период мобилизации. Он заявил, что никакой новой мобилизацией в России «и не пахнет», и уточнил, что законопроект подготовили прошлой осенью, когда еще шла частичная мобилизация. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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