В Белоруссии задержали двух человек после попытки запуска дрона в Литву

Ранее границу Белоруссии на служебном автомобиле нарушил литовский пограничник. 10 августа пограничный комитет республики сообщил, что нарушение границы произошло между пунктами пропуска Котловка в Белоруссии и Лаворишкес со стороны Литвы. По данным комитета, автомобиль службы охраны государственной границы при МВД Литвы заехал на территорию Белоруссии «на расстояние до пяти метров». После этого он развернулся и въехал обратно на территорию Литвы.