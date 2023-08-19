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Политика

В Белоруссии задержали двух человек после попытки запуска дрона в Литву

Ведомости

Белорусские пограничники пресекли попытку нарушения границы с Литвой с применением беспилотника, задержаны двое мужчин, сообщила пресс-служба государственного пограничного комитета Белоруссии.

По данным погранкомитета, двое белорусских граждан были задержаны ночью 18 августа в Городище Вороновского района Гродненской области. Мужчины, как отмечается, собирались запустить беспилотник через белорусско-литовскую границу. При задержании, помимо самого дрона, были обнаружены комплектующие к нему, а также средства радиосвязи, говорится в сообщении.

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Ранее границу Белоруссии на служебном автомобиле нарушил литовский пограничник. 10 августа пограничный комитет республики сообщил, что нарушение границы произошло между пунктами пропуска Котловка в Белоруссии и Лаворишкес со стороны Литвы. По данным комитета, автомобиль службы охраны государственной границы при МВД Литвы заехал на территорию Белоруссии «на расстояние до пяти метров». После этого он развернулся и въехал обратно на территорию Литвы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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