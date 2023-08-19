В Белоруссии задержали двух человек после попытки запуска дрона в Литву
Белорусские пограничники пресекли попытку нарушения границы с Литвой с применением беспилотника, задержаны двое мужчин, сообщила пресс-служба государственного пограничного комитета Белоруссии.
По данным погранкомитета, двое белорусских граждан были задержаны ночью 18 августа в Городище Вороновского района Гродненской области. Мужчины, как отмечается, собирались запустить беспилотник через белорусско-литовскую границу. При задержании, помимо самого дрона, были обнаружены комплектующие к нему, а также средства радиосвязи, говорится в сообщении.
Ранее границу Белоруссии на служебном автомобиле нарушил литовский пограничник. 10 августа пограничный комитет республики сообщил, что нарушение границы произошло между пунктами пропуска Котловка в Белоруссии и Лаворишкес со стороны Литвы. По данным комитета, автомобиль службы охраны государственной границы при МВД Литвы заехал на территорию Белоруссии «на расстояние до пяти метров». После этого он развернулся и въехал обратно на территорию Литвы.