На Белгородский район с беспилотников сбросили семь взрывных устройств

На окраине села Старый Хутор в Волоконовском районе с беспилотника сбросили один осколочный боеприпас, обошлось без последствий. В Шебекинском городском округе по селу Новая Таволжанка выпустили семь артиллерийских снарядов и четыре снаряда из РСЗО «Град», никто не пострадал, но на одной из улиц произошел обрыв линии электропередачи. Кроме того, под артиллерийский обстрел попал МАПП «Шебекино».