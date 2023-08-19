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На Белгородский район с беспилотников сбросили семь взрывных устройств

Ведомости

Шесть взрывных устройств 18 августа сбросили украинские военные с беспилотника в селе Журавлевка Белгородского района, еще один сбросили в Наумовке, сообщил в сводке обстрелов губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. 

По его данным, по Журавлевке также выпустили девять артиллерийских снарядов, еще по четыре выпустили по селам Солнцевка и Нехотеевка. В селе Соломино был сбит один беспилотник. Одно взрывное устройство также сбросили с дрона в Наумовке. Пострадавших в результате атак нет.

Под обстрел за прошедшие сутки также попал и Борисовский район, где по окраине села Березовка ВСУ выпустили восемь минометных снарядов. В Валуйском городском округе из ствольной артиллерии обстреляли село Новопетровка, загорелось поле с пшеницей, пожар уже потушили, добавил Гладков.

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На окраине села Старый Хутор в Волоконовском районе с беспилотника сбросили один осколочный боеприпас, обошлось без последствий. В Шебекинском городском округе по селу Новая Таволжанка выпустили семь артиллерийских снарядов и четыре снаряда из РСЗО «Град», никто не пострадал, но на одной из улиц произошел обрыв линии электропередачи. Кроме того, под артиллерийский обстрел попал МАПП «Шебекино».

Под минометный обстрел 18 августа попали села  Дроновка, Сподарюшино и Безымено в Грайворонском городском округе, в этих населенных пунктах  пострадавших и разрушений нет, добавил глава региона.

Белгородская область регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины. В регионе бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. С 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в области установлен средний уровень реагирования.⠀

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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