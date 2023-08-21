Украина выделит $547 млн для страхования идущих по коридорам в Черном море судов

Ранее безопасность выхода судов из украинских портов гарантировалась зерновой сделкой, которая была заключена 22 июля 2022 г. представителями Турции и ООН с одной стороны и представителями России и Украины – с другой. 17 июля 2023 г. Россия вышла из «черноморской инициативы», сославшись на невыполнение части договоренностей, касающихся РФ. 19 июля Минобороны России объявило все идущие в порты Украины суда потенциальными военными целями.