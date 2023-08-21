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Политика

Украина выделит $547 млн для страхования идущих по коридорам в Черном море судов

Ведомости

На Украине создан специальный страховой фонд в 20 млрд гривен (почти $547 млн) для обеспечения перевозок через временные коридоры по Черному морю. Об этом телеканалу «Рада» рассказал член комитета Верховной рады по вопросам аграрной и земельной политики Сергей Лабазнюк.

«Правительство Украины приняло решение и создало страховой фонд объемом 20 млрд гривен», – уточнил он. По его словам, это «достаточно весомо» для того, чтобы иностранные судовладельцы были готовы отправлять свои суда в порты Украины.

Ранее бывший замминистра экономики Украины Александр Грибан сообщил газете Financial Times, что Украина близка к соглашению с мировыми страховщиками о страховании судов, которые будут передвигаться по коридорам в Черном море. Он уточнил, что сделка обсуждается и активно прорабатывается всеми заинтересованными сторонами. В сентябре может начаться страхование 5-30 судов.

Ранее по теме: Переговоры о зерновой сделке получают новый импульс

16 августа министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков сообщил, что контейнеровоз Joseph Schulte под флагом Гонконга вышел 16 августа из порта Одессы и держит курс на Босфор. Судно перевозит более 30 000 т груза, в том числе продовольствие, уточнил он. По словам министра, корабль находился в порту с 23 февраля 2022 г. 18 августа контейнеровоз Joseph Schulte достиг пролива Босфор, сообщил телеканал NTV.

10 августа украинские ВМС объявили о временных коридорах в Черном море для торговых судов, которые направляются из или в порты Черноморск, Одесса и Южный. 12 августа была открыта регистрация торговых судов, которые готовы проходить по временным маршрутам.

Ранее безопасность выхода судов из украинских портов гарантировалась зерновой сделкой, которая была заключена 22 июля 2022 г. представителями Турции и ООН с одной стороны и представителями России и Украины – с другой. 17 июля 2023 г. Россия вышла из «черноморской инициативы», сославшись на невыполнение части договоренностей, касающихся РФ. 19 июля Минобороны России объявило все идущие в порты Украины суда потенциальными военными целями.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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