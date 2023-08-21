Газета
Политика

Медведев призвал Запад не заигрываться с поставками самолетов Киеву

Ведомости

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев призвал западные страны не заигрываться в «самолетики в своей песочнице». Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Медведев привел выражение министра иностранных дел Германии Анналены Бербок, которая словами «это хороший день для Украины и, следовательно, хороший день для Европы» прокомментировала поставку Киеву истребителей F-16.

«Ох, не заиграйтесь там в самолетики в своей песочнице, детки. Как бы один из следующих подобных «хороших дней» для Европы не стал ее последним днем…» – пригрозил Медведев.

Ранее по теме: Нидерланды и Дания подтвердили готовность передать Украине F-16

20 августа на совместной пресс-конференции в Нидерландах и. о. премьер-министра Марка Рютте и президента Украины Владимира Зеленского сообщалось, что Киев получил гарантию от Нидерландов и Дании о передаче американских истребителей четвертого поколения F-16. 17 августа госдеп США одобрил европейским союзникам реэкспорт боевых самолетов на Украину. Зеленский сообщал о 42 самолетах, однако, как передавал телеканал NOS, Рютте пока подтвердил лишь сам факт грядущих поставок истребителей Киеву, отметив, что 42 – это общее количество F-16 у Нидерландов.

Посол России в Дании Владимир Барбин заявил, что передача Данией 19 истребителей F-16 Украине ведет к эскалации конфликта.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных