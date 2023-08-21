Медведев призвал Запад не заигрываться с поставками самолетов Киеву

20 августа на совместной пресс-конференции в Нидерландах и. о. премьер-министра Марка Рютте и президента Украины Владимира Зеленского сообщалось, что Киев получил гарантию от Нидерландов и Дании о передаче американских истребителей четвертого поколения F-16. 17 августа госдеп США одобрил европейским союзникам реэкспорт боевых самолетов на Украину. Зеленский сообщал о 42 самолетах, однако, как передавал телеканал NOS, Рютте пока подтвердил лишь сам факт грядущих поставок истребителей Киеву, отметив, что 42 – это общее количество F-16 у Нидерландов.