Медведев призвал Запад не заигрываться с поставками самолетов Киеву
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев призвал западные страны не заигрываться в «самолетики в своей песочнице». Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Медведев привел выражение министра иностранных дел Германии Анналены Бербок, которая словами «это хороший день для Украины и, следовательно, хороший день для Европы» прокомментировала поставку Киеву истребителей F-16.
«Ох, не заиграйтесь там в самолетики в своей песочнице, детки. Как бы один из следующих подобных «хороших дней» для Европы не стал ее последним днем…» – пригрозил Медведев.
20 августа на совместной пресс-конференции в Нидерландах и. о. премьер-министра Марка Рютте и президента Украины Владимира Зеленского сообщалось, что Киев получил гарантию от Нидерландов и Дании о передаче американских истребителей четвертого поколения F-16. 17 августа госдеп США одобрил европейским союзникам реэкспорт боевых самолетов на Украину. Зеленский сообщал о 42 самолетах, однако, как передавал телеканал NOS, Рютте пока подтвердил лишь сам факт грядущих поставок истребителей Киеву, отметив, что 42 – это общее количество F-16 у Нидерландов.
Посол России в Дании Владимир Барбин заявил, что передача Данией 19 истребителей F-16 Украине ведет к эскалации конфликта.