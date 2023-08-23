ФСБ нашла в ЛНР более 100 икон, которые ВСУ хотели вывезти на Украину
ФСБ обнаружила в ЛНР более 100 православных икон, которые украинские военные хотели вывезти весной 2022 г. на Украину. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ по ЛНР.
Реликвии были найдены в одном из офисов украинской компании по доставке и транспортировке грузов, располагавшейся в северной части региона. В ведомстве отметили, что ВСУ планировали вывезти иконы для передачи частным лицам на Украине.
По оценке правоохранительных органов ЛНР, стоимость некоторых икон превышает 1 млн руб.
19 августа сотрудники УФСБ по ЛНР задержали местную жительницу, которая с августа 2022 г. передавала Украине данные о российских военных. В отношении женщины возбудили уголовное дело по ст. 276 УК (шпионаж), ей грозит до 20 лет лишения свободы.
17 августа региональное управление ФСБ отчиталось о задержании другого жителя ЛНР, который также передавал Украине данные о военных и технике. Против него возбудили дело по той же статье.