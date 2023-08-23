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Общество

ФСБ нашла в ЛНР более 100 икон, которые ВСУ хотели вывезти на Украину

Ведомости

ФСБ обнаружила в ЛНР более 100 православных икон, которые украинские военные хотели вывезти весной 2022 г. на Украину. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ по ЛНР.

Реликвии были найдены в одном из офисов украинской компании по доставке и транспортировке грузов, располагавшейся в северной части региона. В ведомстве отметили, что ВСУ планировали вывезти иконы для передачи частным лицам на Украине.

По оценке правоохранительных органов ЛНР, стоимость некоторых икон превышает 1 млн руб.

19 августа сотрудники УФСБ по ЛНР задержали местную жительницу, которая с августа 2022 г. передавала Украине данные о российских военных. В отношении женщины возбудили уголовное дело по ст. 276 УК (шпионаж), ей грозит до 20 лет лишения свободы. 

17 августа региональное управление ФСБ отчиталось о задержании другого жителя ЛНР, который также передавал Украине данные о военных и технике. Против него возбудили дело по той же статье.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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