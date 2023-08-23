Минобороны сообщило об уничтожении украинского беспилотника над Белгородской областью

Утром 23 августа губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что село Лавы попало под обстрел ВСУ: по территории санатория с беспилотника было сброшено две гранаты. В результате повреждения получили стоящие рядом здания, в них выбило четыре окна, фасад здания был посечен. Позже Гладков сообщил, что при повторном обстреле того же села погибли три человека: двое мужчин скончались на месте, еще один был доставлен в больницу, где впоследствии умер.