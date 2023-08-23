Минобороны сообщило об уничтожении украинского беспилотника над Белгородской областью
Российская система ПВО обнаружила в небе над Белгородской областью украинский беспилотник и уничтожила его. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.
«Сегодня около 11:30 мск пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом самолетного типа. Средствами ПВО БПЛА обнаружен и уничтожен над территорией Белгородской области», — сказано в сообщении.
В результате произошедшего никто не пострадал. Разрушений также зафиксировано не было, добавили в ведомстве.
Утром 23 августа губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что село Лавы попало под обстрел ВСУ: по территории санатория с беспилотника было сброшено две гранаты. В результате повреждения получили стоящие рядом здания, в них выбило четыре окна, фасад здания был посечен. Позже Гладков сообщил, что при повторном обстреле того же села погибли три человека: двое мужчин скончались на месте, еще один был доставлен в больницу, где впоследствии умер.
Власти Белгородской области регулярно сообщают об обстрелах со стороны Украины. С 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в области установлен средний уровень реагирования. В регионе также бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности.