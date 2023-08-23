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Минобороны сообщило об уничтожении украинского беспилотника над Белгородской областью

Ведомости

Российская система ПВО обнаружила в небе над Белгородской областью украинский беспилотник и уничтожила его. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

«Сегодня около 11:30 мск пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом самолетного типа. Средствами ПВО БПЛА обнаружен и уничтожен над территорией Белгородской области», — сказано в сообщении.

В результате произошедшего никто не пострадал. Разрушений также зафиксировано не было, добавили в ведомстве.

Утром 23 августа губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что село Лавы попало под обстрел ВСУ: по территории санатория с беспилотника было сброшено две гранаты. В результате повреждения получили стоящие рядом здания, в них выбило четыре окна, фасад здания был посечен. Позже Гладков сообщил, что при повторном обстреле того же села погибли три человека: двое мужчин скончались на месте, еще один был доставлен в больницу, где впоследствии умер.

Ранее по теме: Российская система ПВО сбила беспилотник над Белгородской областью

Власти Белгородской области регулярно сообщают об обстрелах со стороны Украины. С 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в области установлен средний уровень реагирования. В регионе также бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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