Си Цзиньпин назвал геополитическую ситуацию мрачной
Сегодня в мире сохраняется мышление времен холодной войны, геополитическая ситуация мрачна. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин на пленарной сессии саммита БРИКС, передает «РИА Новости».
В связи с этим, считает китайский лидер, странам БРИКС следует продвигать политические решения и выступать посредником в урегулировании острых вопросов. Как отметил Си Цзиньпин, объединение также должно содействовать снижению эскалации и устранению напряженности в мире. Он подчеркнул, что странам БРИКС нужно следовать «по пути мирного развития».
Ранее сегодня президент РФ Владимир Путин, выступая на заседании лидеров стран БРИКС заявил, что члены объединения «единодушно выступают» за создание многополярного миропорядка. Он подчеркнул, что БРИКС против «какой бы то ни было гегемонии». По словам Путина, именно стремление некоторых стран сохранить свое превосходство в мире привело к украинскому кризису.
22 августа Си Цзиньпин в обращении к участникам Делового форума БРИКС подчеркнул, что Китай продолжит продвигать демократизацию международных отношений и многополярность мира. Кроме того, власти страны будут и дальше проводить «независимую» и «мирную» политику, отметил он.
15-й саммит БРИКС проходит в Йоханнесбурге (ЮАР) с 22 по 24 августа. Президент России Владимир Путин принимает в нем участие по видеосвязи. Непосредственно на площадке Москву представляет министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.