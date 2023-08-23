Си Цзиньпин назвал геополитическую ситуацию мрачной

Ранее сегодня президент РФ Владимир Путин, выступая на заседании лидеров стран БРИКС заявил, что члены объединения «единодушно выступают» за создание многополярного миропорядка. Он подчеркнул, что БРИКС против «какой бы то ни было гегемонии». По словам Путина, именно стремление некоторых стран сохранить свое превосходство в мире привело к украинскому кризису.