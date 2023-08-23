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Политика

Си Цзиньпин назвал геополитическую ситуацию мрачной

Ведомости

Сегодня в мире сохраняется мышление времен холодной войны, геополитическая ситуация мрачна. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин на пленарной сессии саммита БРИКС, передает «РИА Новости».

В связи с этим, считает китайский лидер, странам БРИКС следует продвигать политические решения и выступать посредником в урегулировании острых вопросов. Как отметил Си Цзиньпин, объединение также должно содействовать снижению эскалации и устранению напряженности в мире. Он подчеркнул, что странам БРИКС нужно следовать «по пути мирного развития».

Ранее сегодня президент РФ Владимир Путин, выступая на заседании лидеров стран БРИКС заявил, что члены объединения «единодушно выступают» за создание многополярного миропорядка. Он подчеркнул, что БРИКС против «какой бы то ни было гегемонии». По словам Путина, именно стремление некоторых стран сохранить свое превосходство в мире привело к украинскому кризису.

Ранее по теме: Си Цзиньпин: мир оказался в состоянии турбулентности

22 августа Си Цзиньпин в обращении к участникам Делового форума БРИКС подчеркнул, что Китай продолжит продвигать демократизацию международных отношений и многополярность мира. Кроме того, власти страны будут и дальше проводить «независимую» и «мирную» политику, отметил он.

15-й саммит БРИКС проходит в Йоханнесбурге (ЮАР) с 22 по 24 августа. Президент России Владимир Путин принимает в нем участие по видеосвязи. Непосредственно на площадке Москву представляет министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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