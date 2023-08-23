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Губернатор Калужской области сообщил об уничтожении двух дронов вблизи Шайковки

Ведомости

Средства ПВО сбили два беспилотника в небе над Калужской областью в районе поселка Шайковка. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша. 

«Сегодня днем на территории Кировского района, вблизи п. Шайковка, силами ПВО были уничтожены два БПЛА», – написал он в своем Telegram-канале.

Шапша подчеркнул, что в результате атаки пострадавших и разрушений нет.

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21 августа губернатор сообщал об отражении атаки дрона в Кировской районе области. Обошлось также без пострадавших и разрушений. Минобороны в предыдущий раз заявляло о пресечении атаки беспилотников в Калужской области 16 августа. Тогда три дрона были уничтожены силами ПВО. Пострадавших и разрушений не было.

С 20 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в Калужской области действует режим повышенной готовности. Такой режим введен во всех субъектах Центрального и Южного федеральных округов, за исключением Севастополя, Крыма, Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областей. В этих регионах установлен средний уровень реагирования.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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