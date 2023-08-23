Губернатор Калужской области сообщил об уничтожении двух дронов вблизи Шайковки
Средства ПВО сбили два беспилотника в небе над Калужской областью в районе поселка Шайковка. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша.
«Сегодня днем на территории Кировского района, вблизи п. Шайковка, силами ПВО были уничтожены два БПЛА», – написал он в своем Telegram-канале.
Шапша подчеркнул, что в результате атаки пострадавших и разрушений нет.
21 августа губернатор сообщал об отражении атаки дрона в Кировской районе области. Обошлось также без пострадавших и разрушений. Минобороны в предыдущий раз заявляло о пресечении атаки беспилотников в Калужской области 16 августа. Тогда три дрона были уничтожены силами ПВО. Пострадавших и разрушений не было.
С 20 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в Калужской области действует режим повышенной готовности. Такой режим введен во всех субъектах Центрального и Южного федеральных округов, за исключением Севастополя, Крыма, Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областей. В этих регионах установлен средний уровень реагирования.