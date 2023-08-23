Губернатор Калужской области сообщил об уничтожении двух дронов вблизи Шайковки

21 августа губернатор сообщал об отражении атаки дрона в Кировской районе области. Обошлось также без пострадавших и разрушений. Минобороны в предыдущий раз заявляло о пресечении атаки беспилотников в Калужской области 16 августа. Тогда три дрона были уничтожены силами ПВО. Пострадавших и разрушений не было.