В Калужской области отразили атаку БПЛА

С 20 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в Калужской области действует режим повышенной готовности. Такой режим введен во всех субъектах Центрального и Южного федеральных округов, за исключением Севастополя, Крыма, Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областей. В этих регионах установлен средний уровень реагирования.