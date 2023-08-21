В Калужской области отразили атаку БПЛА
Утром в Кировском районе Калужской области отразили атаку БПЛА, сообщил губернатор региона Владислав Шапша в своем Telegram-канале.
«Сегодня утром, несмотря на сложные метеорологические условия, на территории Кировского района была отражена атака БПЛА. Пострадавших и разрушений инфраструктуры нет», – написал Шапша.
О трех сбитых беспилотниках в Калужской области Минобороны сообщало 16 августа. БПЛА были обнаружены на юге области и уничтожены российскими средствами ПВО. В результате произошедшего никто не пострадал, инфраструктура не была разрушена.
12 августа системы ПВО сбили дроны в Дзержинском районе Калужской области, 10 августа, по сообщению мэра Москвы Сергея Собянина – в небе над Малоярославским районом. 7 августа БПЛА сбили в Ферзиковском районе, 3 августа в Калужской области были уничтожены семь дронов. В результате атак никто не пострадал.
С 20 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в Калужской области действует режим повышенной готовности. Такой режим введен во всех субъектах Центрального и Южного федеральных округов, за исключением Севастополя, Крыма, Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областей. В этих регионах установлен средний уровень реагирования.