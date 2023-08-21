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Общество

В Калужской области отразили атаку БПЛА

Ведомости

Утром в Кировском районе Калужской области отразили атаку БПЛА, сообщил губернатор региона Владислав Шапша в своем Telegram-канале. 

«Сегодня утром, несмотря на сложные метеорологические условия, на территории Кировского района была отражена атака БПЛА. Пострадавших и разрушений инфраструктуры нет», – написал Шапша. 

О трех сбитых беспилотниках в Калужской области Минобороны сообщало 16 августа. БПЛА были обнаружены на юге области и уничтожены российскими средствами ПВО. В результате произошедшего никто не пострадал, инфраструктура не была разрушена. 

12 августа системы ПВО сбили дроны в Дзержинском районе Калужской области, 10 августа, по сообщению мэра Москвы Сергея Собянина – в небе над Малоярославским районом. 7 августа БПЛА сбили в Ферзиковском районе, 3 августа в Калужской области были уничтожены семь дронов. В результате атак никто не пострадал.

С 20 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в Калужской области действует режим повышенной готовности. Такой режим введен во всех субъектах Центрального и Южного федеральных округов, за исключением Севастополя, Крыма, Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областей. В этих регионах установлен средний уровень реагирования.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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