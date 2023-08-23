Канада назвала попавшие под санкции российские банки и организации

18 августа правительство Канады объявило, что страна расширила список санкций против России, включив в него 15 физлиц «в ответ на растущий уровень нарушений прав человека». Также под санкции попали Московский городской суд, Басманный и Хамовнический районные суды. Оттава мотивировала включение судов в санкционный список тем, что они рассматривали некоторые резонансные дела в отношении представителей российской оппозиции. Россияне, против которых введены санкции, состоят на службе в правительстве, судебной системе и Следственном комитете, добавили в канадском правительстве.