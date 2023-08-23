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Политика

Канада назвала попавшие под санкции российские банки и организации

Ведомости

Канада расширила список лиц и компаний, в отношении которых действуют санкции. Ограничения введены для 29 организаций, в том числе банков «Уралсиб», Росбанк, «Зенит», Всероссийского банка развития регионов, ряда заводов, научно-производственных и исследовательских центров. Новый перечень опубликован на сайте канадского правительства.

В санкционный список попали также ПАО «Северсталь», «Интеррос инвест» и «Холдинговая компания «Интеррос», дочерняя структура госкорпорации «Русатом оверсиз», ФГУП «Атомфлот», Курчатовский институт, НПО «Ижевские беспилотные системы» и др. 

Санкции введены также в отношении гендиректора АНО «Россия – страна возможностей» Алексея Комиссарова, ученого-конструктора Владимира Лепина, предпринимателя Николая Колесова, а также военнослужащего ЗВО Сергея Мучкаева. 

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо ранее анонсировал новый санкционный список, не уточняя названия и имена. «Канада объявляет новые санкции в отношении четырех лиц и 29 организаций, относящихся к российским Вооруженным силам, промышленному, финансовому и ядерному секторам», – сказал он 23 августа на украинском форуме «Крымская платформа». 

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18 августа правительство Канады объявило, что страна расширила список санкций против России, включив в него 15 физлиц «в ответ на растущий уровень нарушений прав человека». Также под санкции попали Московский городской суд, Басманный и Хамовнический районные суды. Оттава мотивировала включение судов в санкционный список тем, что они рассматривали некоторые резонансные дела в отношении представителей российской оппозиции. Россияне, против которых введены санкции, состоят на службе в правительстве, судебной системе и Следственном комитете, добавили в канадском правительстве.

Ранее в июле Канада ввела санкции против 19 российских представителей культуры, которые «используют свое искусство» в поддержку спецоперации на Украине. 

Всего с 2014 г. Канада ввела санкции в отношении более 2600 физических и юридических лиц в России, Белоруссии, Украине и Молдавии, причастных, по оценке Оттавы, к нарушению суверенитета и территориальной целостности Украины.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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