Канада назвала попавшие под санкции российские банки и организации
Канада расширила список лиц и компаний, в отношении которых действуют санкции. Ограничения введены для 29 организаций, в том числе банков «Уралсиб», Росбанк, «Зенит», Всероссийского банка развития регионов, ряда заводов, научно-производственных и исследовательских центров. Новый перечень опубликован на сайте канадского правительства.
В санкционный список попали также ПАО «Северсталь», «Интеррос инвест» и «Холдинговая компания «Интеррос», дочерняя структура госкорпорации «Русатом оверсиз», ФГУП «Атомфлот», Курчатовский институт, НПО «Ижевские беспилотные системы» и др.
Санкции введены также в отношении гендиректора АНО «Россия – страна возможностей» Алексея Комиссарова, ученого-конструктора Владимира Лепина, предпринимателя Николая Колесова, а также военнослужащего ЗВО Сергея Мучкаева.
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо ранее анонсировал новый санкционный список, не уточняя названия и имена. «Канада объявляет новые санкции в отношении четырех лиц и 29 организаций, относящихся к российским Вооруженным силам, промышленному, финансовому и ядерному секторам», – сказал он 23 августа на украинском форуме «Крымская платформа».
18 августа правительство Канады объявило, что страна расширила список санкций против России, включив в него 15 физлиц «в ответ на растущий уровень нарушений прав человека». Также под санкции попали Московский городской суд, Басманный и Хамовнический районные суды. Оттава мотивировала включение судов в санкционный список тем, что они рассматривали некоторые резонансные дела в отношении представителей российской оппозиции. Россияне, против которых введены санкции, состоят на службе в правительстве, судебной системе и Следственном комитете, добавили в канадском правительстве.
Ранее в июле Канада ввела санкции против 19 российских представителей культуры, которые «используют свое искусство» в поддержку спецоперации на Украине.
Всего с 2014 г. Канада ввела санкции в отношении более 2600 физических и юридических лиц в России, Белоруссии, Украине и Молдавии, причастных, по оценке Оттавы, к нарушению суверенитета и территориальной целостности Украины.