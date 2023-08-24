США ввели санкции против «Артека» и матери Кадырова

Западные страны неоднократно обвиняли Россию в «похищении» украинских детей. Официальный представитель МИДа Мария Захарова назвала эти заявления ложными и циничными, так как Москва эвакуировала детей из зоны боевых действий и все люди уехали добровольно, «спасая свою жизнь и жизнь своих детей». Министр иностранных дел Сергей Лавров уточнял, что имена и координаты нахождения детей, эвакуированных с Украины в Россию из зоны боевых действий, известны и не скрываются.