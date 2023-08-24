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Политика

США ввели санкции против «Артека» и матери Кадырова

Ведомости

Управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США (OFAC) внесло в SDN-лист детский центр «Артек» и 11 физлиц, в том числе и мать главы Чечни Аймани Кадырову, следует из сообщения ведомства.

Помимо ограничений в отношении «Артека» санкции введены против руководителя лагеря Константина Федоренко.

Санкции также коснулись уполномоченного по правам человека в Чечне Мансура Солтаева, командира специального полка полиции имени Кадырова Замида Чалаева и председателя правительства Чечни Муслима Хучиева, уполномоченных по правам ребенка в Белгородской, Ростовской, Калужской областях Галины Пятых, Ирины Черкасовой и Ирины Агеевой, а также ректора Севастопольского госуниверситета Владимира Нечаева. Помимо этого в SDN-лист включены лица, которые отмечены как граждане Украины. В частности, это начальник штаба регионального отделения «Юнармии» Севастополя Владимир Коваленко и министр образования и науки Запорожской области Елена Шапурова.

Президент США Джо Байден в заявлении по случаю Дня независимости Украины объявил о новых санкциях против России. Он уточнил, что ограничения будут направлены на то, чтобы «привлечь к ответственности виновных в принудительных перемещениях» украинских детей.

В июле в отношении «Артека» санкции ввела Великобритания. В качестве причины для этого решения была названа поддержка «принудительной депортации украинских детей» в Россию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пристыдил Лондон за это и назвал решение «верхом маразма».

Западные страны неоднократно обвиняли Россию в «похищении» украинских детей. Официальный представитель МИДа Мария Захарова назвала эти заявления ложными и циничными, так как Москва эвакуировала детей из зоны боевых действий и все люди уехали добровольно, «спасая свою жизнь и жизнь своих детей». Министр иностранных дел Сергей Лавров уточнял, что имена и координаты нахождения детей, эвакуированных с Украины в Россию из зоны боевых действий, известны и не скрываются.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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