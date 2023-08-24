Зеленский исключил причастность Украины к крушению самолета Пригожина

К 23:00 мск Росавиация опубликовала список пассажиров, находившихся на борту бизнес-джета. Среди них числился Пригожин, а также его соратник и один из руководителей «Вагнера» Дмитрий Уткин. В ведомстве подчеркнули, что полет выполнялся на основании разрешения на использование воздушного пространства, выданного в установленном порядке.