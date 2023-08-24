Зеленский исключил причастность Украины к крушению самолета Пригожина
Украина не имеет отношения к крушению бизнес-джета Embraer–135 (EBM-135BJ), среди пассажиров которого числился основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает украинское издание «Страна».
«Мы не имеем к этому отношения», – сказал он.
23 августа бизнес-джет Embraer–135 (EBM-135BJ) потерпел крушение в Тверской области возле поселка Куженкино. К 20:00 мск крушение самолета подтвердило МЧС России. В министерстве уточнили, что самолет следовал по маршруту Москва – Санкт-Петербург, на борту находились 10 человек – семь пассажиров и три члена экипажа. По предварительной информации, все они погибли.
К 23:00 мск Росавиация опубликовала список пассажиров, находившихся на борту бизнес-джета. Среди них числился Пригожин, а также его соратник и один из руководителей «Вагнера» Дмитрий Уткин. В ведомстве подчеркнули, что полет выполнялся на основании разрешения на использование воздушного пространства, выданного в установленном порядке.
По факту крушения Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).