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Зеленский исключил причастность Украины к крушению самолета Пригожина

Ведомости

Украина не имеет отношения к крушению бизнес-джета Embraer–135 (EBM-135BJ), среди пассажиров которого числился основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает украинское издание «Страна». 

«Мы не имеем к этому отношения», – сказал он. 

23 августа бизнес-джет Embraer–135 (EBM-135BJ) потерпел крушение в Тверской области возле поселка Куженкино. К 20:00 мск крушение самолета подтвердило МЧС России. В министерстве уточнили, что самолет следовал по маршруту Москва – Санкт-Петербург, на борту находились 10 человек – семь пассажиров и три члена экипажа. По предварительной информации, все они погибли. 

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К 23:00 мск Росавиация опубликовала список пассажиров, находившихся на борту бизнес-джета. Среди них числился Пригожин, а также его соратник и один из руководителей «Вагнера» Дмитрий Уткин. В ведомстве подчеркнули, что полет выполнялся на основании разрешения на использование воздушного пространства, выданного в установленном порядке. 

По факту крушения Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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