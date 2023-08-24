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Норвегия объявила о планах передать Украине истребители F-16

Ведомости

Норвегия планирует передать Украине истребители F-16, заявил премьер-министр страны Йонас Гар Стере.

«Мы планируем передать Украине норвежские истребители F-16 и со временем предоставим дополнительную информацию о сроках поставки и количестве», – сообщил премьер-министр, его заявление опубликовано на сайте правительства.

По мнению Стере, передача F-16 Киеву «значительно усилит потенциал Украины». Норвегия также предоставит два истребителя для учебных целей.

Ранее по теме: Нидерланды и Дания подтвердили готовность передать Украине F-16

17 августа Вашингтон одобрил поставку F-16 Украине из Дании и Нидерландов. 20 августа на совместной пресс-конференции в Нидерландах и. о. премьер-министра Марка Рютте и президента Украины Владимира Зеленского сообщалось, что Киев получил гарантию от Амстердама и Копенгагена на поставку самолетов. В Дании заявляли о готовности передать 19 истребителей. Зеленский сообщал о том, что Киеву могут предоставить 42 F-16, добавив впоследствии, что точное число будет обсуждаться «чуть позже».

Посол России в Дании Владимир Барбин заявил, что передача Копенгагеном истребителей F-16 Украине ведет к эскалации конфликта. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев призвал западные страны не заигрываться в «самолетики в своей песочнице».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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