Норвегия объявила о планах передать Украине истребители F-16

17 августа Вашингтон одобрил поставку F-16 Украине из Дании и Нидерландов. 20 августа на совместной пресс-конференции в Нидерландах и. о. премьер-министра Марка Рютте и президента Украины Владимира Зеленского сообщалось, что Киев получил гарантию от Амстердама и Копенгагена на поставку самолетов. В Дании заявляли о готовности передать 19 истребителей. Зеленский сообщал о том, что Киеву могут предоставить 42 F-16, добавив впоследствии, что точное число будет обсуждаться «чуть позже».