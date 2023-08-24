Норвегия объявила о планах передать Украине истребители F-16
Норвегия планирует передать Украине истребители F-16, заявил премьер-министр страны Йонас Гар Стере.
«Мы планируем передать Украине норвежские истребители F-16 и со временем предоставим дополнительную информацию о сроках поставки и количестве», – сообщил премьер-министр, его заявление опубликовано на сайте правительства.
По мнению Стере, передача F-16 Киеву «значительно усилит потенциал Украины». Норвегия также предоставит два истребителя для учебных целей.
17 августа Вашингтон одобрил поставку F-16 Украине из Дании и Нидерландов. 20 августа на совместной пресс-конференции в Нидерландах и. о. премьер-министра Марка Рютте и президента Украины Владимира Зеленского сообщалось, что Киев получил гарантию от Амстердама и Копенгагена на поставку самолетов. В Дании заявляли о готовности передать 19 истребителей. Зеленский сообщал о том, что Киеву могут предоставить 42 F-16, добавив впоследствии, что точное число будет обсуждаться «чуть позже».
Посол России в Дании Владимир Барбин заявил, что передача Копенгагеном истребителей F-16 Украине ведет к эскалации конфликта. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев призвал западные страны не заигрываться в «самолетики в своей песочнице».