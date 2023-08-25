Балицкий сообщил о полном разрушении села Работино

«Работина, в принципе, не существует. Это только нанесенный на карту населенный пункт, а в природе больше такого населенного пункта нет, потому что там были такие ожесточенные бои, что есть только остовы от домов и разрушенные конструкции», – пояснил он (цитата по ТАСС).