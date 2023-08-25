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Балицкий сообщил о полном разрушении села Работино

Ведомости

Село Работино значится на карте, однако физически уже не существует – населенный пункт полностью разрушен. Такое заявление сделал врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в эфире «Первого канала». 

«Работина, в принципе, не существует. Это только нанесенный на карту населенный пункт, а в природе больше такого населенного пункта нет, потому что там были такие ожесточенные бои, что есть только остовы от домов и разрушенные конструкции», – пояснил он (цитата по ТАСС). 

По словам Балицкого, Работино находится в «серой зоне». В нем не остаются ни российские войска, ни ВСУ, поскольку село подвергается артиллерийским обстрелам. В то же время 21 августа председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что Вооруженные силы РФ продолжают удерживать позиции в Работино. Информация о переходе населенного пункта под контроль Украины является фейком, подчеркнул он.

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Минобороны регулярно сообщает о попытках ВСУ атаковать село и закрепиться в нем. 23 августа российские военные отразили четыре атаки противника в районе Работино. Ранее 25 августа Минобороны сообщило об уничтожении склада боеприпасов ВСУ вблизи села.

22 августа Рогов отмечал, что в Работино идут тяжелые бои. По его словам, российские войска выбили ВСУ из центра села, противник находится на северных окраинах населенного пункта.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. В ходе боевых действий российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. ВСУ ведут активные наступательные действия с начала июня этого года. В Кремле неоднократно заявляли об отсутствии успехов у украинской армии и указывали на большие потери противника. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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