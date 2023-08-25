Балицкий сообщил о полном разрушении села Работино
Село Работино значится на карте, однако физически уже не существует – населенный пункт полностью разрушен. Такое заявление сделал врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в эфире «Первого канала».
«Работина, в принципе, не существует. Это только нанесенный на карту населенный пункт, а в природе больше такого населенного пункта нет, потому что там были такие ожесточенные бои, что есть только остовы от домов и разрушенные конструкции», – пояснил он (цитата по ТАСС).
По словам Балицкого, Работино находится в «серой зоне». В нем не остаются ни российские войска, ни ВСУ, поскольку село подвергается артиллерийским обстрелам. В то же время 21 августа председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что Вооруженные силы РФ продолжают удерживать позиции в Работино. Информация о переходе населенного пункта под контроль Украины является фейком, подчеркнул он.
22 августа Рогов отмечал, что в Работино идут тяжелые бои. По его словам, российские войска выбили ВСУ из центра села, противник находится на северных окраинах населенного пункта.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. В ходе боевых действий российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. ВСУ ведут активные наступательные действия с начала июня этого года. В Кремле неоднократно заявляли об отсутствии успехов у украинской армии и указывали на большие потери противника.