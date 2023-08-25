Четырех жителей Латвии задержали по подозрению в работе на ФСБ

При обыске у подозреваемых обнаружены некие устройства, которые могут быть использованы для незаконной оперативной деятельности. В отношении них возбуждено уголовное дело по статье об оказании помощи иностранному государству в деятельности, направленной против Латвии. Подозреваемые были арестованы, какие-либо другие сведения в интересах следствия не разглашаются.