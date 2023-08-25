Четырех жителей Латвии задержали по подозрению в работе на ФСБ
Служба госбезопасности Латвии задержала четырех граждан республики по подозрению в работе на ФСБ России, сообщается на сайте силового ведомства.
«Информация, полученная в ходе расследования свидетельствует о том, что лица по поручению ФСБ России осуществляли действия, направленные против свободы действий, неприкосновенности, экономической, социальной и физической безопасности других лиц», – говорится в сообщении.
При обыске у подозреваемых обнаружены некие устройства, которые могут быть использованы для незаконной оперативной деятельности. В отношении них возбуждено уголовное дело по статье об оказании помощи иностранному государству в деятельности, направленной против Латвии. Подозреваемые были арестованы, какие-либо другие сведения в интересах следствия не разглашаются.
Ранее стало известно, что в Великобритании еще в феврале задержали троих граждан Болгарии по подозрению в шпионаже в пользу спецслужб России. Им было предъявлено обвинение в том числе в хранении поддельных документов с «ненадлежащими намерениями».
14 августа министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминский сообщил об аресте двоих граждан России по делу о шпионаже. По данным властей республики, задержанные якобы распространяли пропагандистские материалы ЧВК «Вагнер» на территории Кракова и Варшавы. 30 июня генпрокуратура Польши сообщила об аресте российского хоккеиста из «клуба первой лиги», который, по данным ведомства, собирал информацию о критической инфраструктуре в нескольких воеводствах.