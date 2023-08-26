Медведев допустил признание Абхазии и Южной Осетии другими странами
Со временем признать независимость Абхазии и Южной Осетии могут страны, которые не побоятся «мнения западных товарищей», заявил в интервью ТАСС заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
По его мнению, вопрос о перспективах такого признания «связан с общей геополитической ситуацией», и понятно, что решение России о признании «не вызвало энтузиазма на Западе».
«Конечно, что будет дальше мы не знаем, но я уверен, что история рано или поздно расставит все на свои места, и государства, которые захотят их признать и не побоятся мнения западных товарищей, они смогут это сделать», – сказал политик.
Медведев подчеркнул, что для возникновения государства необходим сам факт признания, и он «не должен быть признан определенным количеством стран, или ООН, или каким-то квалифицированным большинством». Он указал, что в похожей ситуации находятся и другие территории, в частности, Турецкая республика Северного Кипра.
«Они тоже не признаны, но это не мешает их считать самостоятельными. Например, [их признает] Турция. Есть и ряд других правосубъектных образований, я уже не говорю о бесконечных разговорах про Косово», – заявил зампред Совбеза.
Ранее на этой неделе Медведев заявил, что Абхазия и Южная Осетия, признанные Москвой независимыми республиками, могут быть присоединены к России при наличии веских причин. По его словам, в республиках идея присоединения к России «по-прежнему популярна». Если Южная Осетия и Абхазия войдут в состав России, то «для Запада такой поворот событий станет очередным позорным фиаско и еще одним символом катастрофической утраты влияния», добавил Медведев.