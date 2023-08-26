Газета
Политика

Медведев допустил признание Абхазии и Южной Осетии другими странами

Ведомости

Со временем признать независимость Абхазии и Южной Осетии могут страны, которые не побоятся «мнения западных товарищей», заявил в интервью ТАСС заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

По его мнению, вопрос о перспективах такого признания «связан с общей геополитической ситуацией», и понятно, что решение России о признании «не вызвало энтузиазма на Западе».

«Конечно, что будет дальше мы не знаем, но я уверен, что история рано или поздно расставит все на свои места, и государства, которые захотят их признать и не побоятся мнения западных товарищей, они смогут это сделать», – сказал политик.

Ранее по теме: Гаглоев призвал Грузию признать ответственность за агрессию против Южной Осетии

Медведев подчеркнул, что для возникновения государства необходим сам факт признания, и он «не должен быть признан определенным количеством стран, или ООН, или каким-то квалифицированным большинством». Он указал, что в похожей ситуации находятся и другие территории, в частности, Турецкая республика Северного Кипра.

«Они тоже не признаны, но это не мешает их считать самостоятельными. Например, [их признает] Турция. Есть и ряд других правосубъектных образований, я уже не говорю о бесконечных разговорах про Косово», – заявил зампред Совбеза.

Ранее на этой неделе Медведев заявил, что Абхазия и Южная Осетия, признанные Москвой независимыми республиками, могут быть присоединены к России при наличии веских причин. По его словам, в республиках идея присоединения к России «по-прежнему популярна». Если Южная Осетия и Абхазия войдут в состав России, то «для Запада такой поворот событий станет очередным позорным фиаско и еще одним символом катастрофической утраты влияния», добавил Медведев.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных