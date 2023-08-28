Песков: Путину интересно все, что происходит в зоне спецоперации
Президент России Владимир Путин общается не только с командованием Вооруженных сил (ВС) РФ, но и с простыми солдатами, ему интересно все, что происходит в зоне спецоперации. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Путину интересно все, здесь нет мелочей, он живо всем интересуется. И таким образом получает информацию о том, что происходит на фронте и в боевом плане, и в плане обеспечения всем необходимым, и в бытовом плане. Он действительно искренне переживает за наших военных и держит руку на пульсе», – сказал Песков.
Таким образом представитель Кремля прокомментировал встречу главы государства с экипажем танка «Алеша». Песков отметил, что Путин продолжает получать информацию о ситуации в зоне боевых действий не только от командиров, но и от солдат, которые «своим примером <...> показывают, как нужно сражаться».
24 августа Путин провел в Кремле встречу с экипажем танка «Алеша». Разговор продлился почти два часа, в ходе встречи экипаж рассказал президенту о своем подвиге. Военнослужащие ранее были удостоены звания Героя России, одного из ефрейторов наградили медалью «За отвагу». Президент вручил государственные награды экипажу 23 августа в ходе торжественного мероприятия по случаю 80-летия победы в Курской битве.
В июне отразил экипаж танка «Алеша» отразил атаку бронегруппы ВСУ на Запорожском направлении. В Кремле назвали ситуацию уникальной, добавив, что продемонстрированный профессионализм вызывает восхищение и чувство гордости за российских военных.