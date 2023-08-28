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Песков: Путину интересно все, что происходит в зоне спецоперации

Ведомости

Президент России Владимир Путин общается не только с командованием Вооруженных сил (ВС) РФ, но и с простыми солдатами, ему интересно все, что происходит в зоне спецоперации. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Путину интересно все, здесь нет мелочей, он живо всем интересуется. И таким образом получает информацию о том, что происходит на фронте и в боевом плане, и в плане обеспечения всем необходимым, и в бытовом плане. Он действительно искренне переживает за наших военных и держит руку на пульсе», – сказал Песков.

Таким образом представитель Кремля прокомментировал встречу главы государства с экипажем танка «Алеша». Песков отметил, что Путин продолжает получать информацию о ситуации в зоне боевых действий не только от командиров, но и от солдат, которые «своим примером <...> показывают, как нужно сражаться».

24 августа Путин провел в Кремле встречу с экипажем танка «Алеша». Разговор продлился почти два часа, в ходе встречи экипаж рассказал президенту о своем подвиге. Военнослужащие ранее были удостоены звания Героя России, одного из ефрейторов наградили медалью «За отвагу». Президент вручил государственные награды экипажу 23 августа в ходе торжественного мероприятия по случаю 80-летия победы в Курской битве.

В июне отразил экипаж танка «Алеша» отразил атаку бронегруппы ВСУ на Запорожском направлении. В Кремле назвали ситуацию уникальной, добавив, что продемонстрированный профессионализм вызывает восхищение и чувство гордости за российских военных.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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