Песков: Путину интересно все, что происходит в зоне спецоперации

«Путину интересно все, здесь нет мелочей, он живо всем интересуется. И таким образом получает информацию о том, что происходит на фронте и в боевом плане, и в плане обеспечения всем необходимым, и в бытовом плане. Он действительно искренне переживает за наших военных и держит руку на пульсе», – сказал Песков.