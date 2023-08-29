Минобороны сообщило об уничтожении эшелона с боеприпасами ВСУ
Российские военнослужащие зафиксировали прибытие эшелона с боеприпасами ВСУ на станцию разгрузки на Донецком направлении, по этому месту был нанесен высокоточный ракетный удар. Об этом сообщили в Минобороны.
«Разведывательным подразделением российских Вооруженных сил было выявлено прибытие воинского эшелона с артиллерийскими боеприпасами на станцию разгрузки. Координаты цели были оперативно переданы расчету ракетного комплекса наземного базирования, который нанес высокоточный удар», – сказано в сообщении.
В результате удара погибли 30 украинских военнослужащих, было уничтожено до 10 единиц техники, а также вагоны с артиллерийскими боеприпасами, добавили в Минобороны.
На кадрах, которые опубликовало Минобороны, виден железнодорожный состав. После удара произошел пожар, в результате чего боеприпасы начали детонировать.
17 августа Минобороны сообщило об уничтожении ракетным ударом эшелона с боеприпасами ВСУ на железнодорожной станции Межевая Днепропетровской области. 21 августа начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев сообщил, что российские ракетчики уничтожили три вагона с боеприпасами ВСУ на разгрузочной станции Межевая на Авдеевском направлении.