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Минобороны сообщило об уничтожении эшелона с боеприпасами ВСУ

Ведомости

Российские военнослужащие зафиксировали прибытие эшелона с боеприпасами ВСУ на станцию разгрузки на Донецком направлении, по этому месту был нанесен высокоточный ракетный удар. Об этом сообщили в Минобороны.

«Разведывательным подразделением российских Вооруженных сил было выявлено прибытие воинского эшелона с артиллерийскими боеприпасами на станцию разгрузки. Координаты цели были оперативно переданы расчету ракетного комплекса наземного базирования, который нанес высокоточный удар», – сказано в сообщении.

В результате удара погибли 30 украинских военнослужащих, было уничтожено до 10 единиц техники, а также вагоны с артиллерийскими боеприпасами, добавили в Минобороны. 

На кадрах, которые опубликовало Минобороны, виден железнодорожный состав. После удара произошел пожар, в результате чего боеприпасы начали детонировать. 

17 августа Минобороны сообщило об уничтожении ракетным ударом эшелона с боеприпасами ВСУ на железнодорожной станции Межевая Днепропетровской области. 21 августа начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев сообщил, что российские ракетчики уничтожили три вагона с боеприпасами ВСУ на разгрузочной станции Межевая на Авдеевском направлении.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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