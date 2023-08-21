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Минобороны сообщило об уничтожении трех вагонов с боеприпасами ВСУ

Ведомости

Российские ракетчики уничтожили три вагона с боеприпасами вооруженные сил Украины (ВСУ) на авдеевском направлении. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев, передает «РИА Новости».

«Ракетными подразделениями Южной группировки войск нанесен удар по станции разгрузки Межевая на авдеевском направлении, уничтожено три вагона с боеприпасами, десять единиц транспортных средств подвоза», – заявил он.

В результате удара противник понес значительные потери в живой силе, уточнил Астафьев. Он добавил, что Вооруженные силы (ВС) России также поразили украинские позиции в районе Новодмитровки в Херсонской области.

Накануне, 20 августа, Минобороны сообщило об уничтожении складов боеприпасов ВСУ в районах Константиновки и Ивано-Дарьевки ДНР, а также Очакова Николаевской области. Кроме того, в общей сложности ВС РФ отразили более 20 атак противника на разных направлениях.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. В ходе боевых действий российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. По данным Минобороны, с начала спецоперации было уничтожено 461 самолетов, 246 вертолетов, более 5800 беспилотников, а также свыше 11 400 танков и других боевых бронированных машин ВСУ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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