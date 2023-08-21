Минобороны сообщило об уничтожении трех вагонов с боеприпасами ВСУ
Российские ракетчики уничтожили три вагона с боеприпасами вооруженные сил Украины (ВСУ) на авдеевском направлении. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев, передает «РИА Новости».
«Ракетными подразделениями Южной группировки войск нанесен удар по станции разгрузки Межевая на авдеевском направлении, уничтожено три вагона с боеприпасами, десять единиц транспортных средств подвоза», – заявил он.
В результате удара противник понес значительные потери в живой силе, уточнил Астафьев. Он добавил, что Вооруженные силы (ВС) России также поразили украинские позиции в районе Новодмитровки в Херсонской области.
Накануне, 20 августа, Минобороны сообщило об уничтожении складов боеприпасов ВСУ в районах Константиновки и Ивано-Дарьевки ДНР, а также Очакова Николаевской области. Кроме того, в общей сложности ВС РФ отразили более 20 атак противника на разных направлениях.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. В ходе боевых действий российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. По данным Минобороны, с начала спецоперации было уничтожено 461 самолетов, 246 вертолетов, более 5800 беспилотников, а также свыше 11 400 танков и других боевых бронированных машин ВСУ.