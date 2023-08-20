Минобороны заявило об уничтожении складов боеприпасов ВСУ

19 августа Минобороны рассказало об отражении атак ВСУ в ЛНР, ДНР, Харьковской и Запорожской областях, а также о попытке украинских военных закрепиться на левом берегу Днепра. Тогда около 150 человек попытались переправиться через реку и закрепиться на ее левом берегу, российские военные дали им выйти на берег и навели артиллерию на лодки. Попытка переправы была пресечена.