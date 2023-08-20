Минобороны заявило об уничтожении складов боеприпасов ВСУ
В районах Константиновки и Ивано-Дарьевки Донецкой народной республики (ДНР) российские военные уничтожили полевые склады боеприпасов украинских подразделений, сообщила пресс-служба Минобороны России.
Еще один склад боеприпасов уничтожили в районе Очакова Николаевской области, говорится в сообщении.
По данным оборонного ведомства, за последние сутки ВС РФ также отражали атаки ВСУ на разных направлениях. В частности, в Запорожской области было отражено восемь атак, противник потерял два танка, две БМП, два бронетранспортера Stryker, польскую артиллерийскую установку Krab и систему М777 производства США, а также британские и американские гаубицы.
В районах ДНР удалось отразить при поддержке штурмовой и армейской авиации шесть атак ВСУ, столько же атак, по информации Минобороны, отразили на Купянском направлении в Харьковской области и ЛНР.
Кроме того, в районах Запорожской области и Урожайного ДНР российские военные пресекли работу четырех украинских диверсионно-разведывательных групп. Средствами противовоздушной обороны перехватили за последние сутки три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и сбили ракету HARM.
19 августа Минобороны рассказало об отражении атак ВСУ в ЛНР, ДНР, Харьковской и Запорожской областях, а также о попытке украинских военных закрепиться на левом берегу Днепра. Тогда около 150 человек попытались переправиться через реку и закрепиться на ее левом берегу, российские военные дали им выйти на берег и навели артиллерию на лодки. Попытка переправы была пресечена.