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Минобороны рассказало об отражении атак ВСУ в зоне спецоперации

Ведомости

Российские военные за последние сутки отразили атаки противника в Луганской и Донецкой народных республиках, Харьковской и Запорожской областях, пресечена деятельность четырех диверсионно-разведывательных групп, сообщила в сводке о ходе спецоперации пресс-служба Минобороны РФ.

В частности, на Купянском направлении четыре атаки и контратаки отразили подразделения Западной группировки войск. Штурмовые отряды ВСУ попытались пойти в атаку в районах населенных пунктов ЛНР, а также урочища Маньковка Харьковской области. В результате противник потерял две американские артиллерийские установки М109 Paladin.

Еще пять атак в зоне спецоперации, по данным оборонного ведомства, были отражены на Донецком направлении подразделениями Южной группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией.

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На Южнодонецком направлении подразделения группировки войск «Восток» также отразили атаку штурмовой группы ВСУ в районе населенного пункта Урожайного ДНР. Кроме того, безуспешными оказались действия украинских военных на Запорожском направлении в Работино и на Краснолиманском направлении, где ВСУ понесли потери южнее населенного пункта Кузьмино ЛНР.

По данным Минобороны, в разных районах ДНР уничтожены склады боеприпасов, а в районе города Орехов Запорожской области поражен передовой командный пункт 10-го армейского корпуса ВСУ. В Хмельницкой области российские силы уничтожили украинский склад боеприпасов, говорится в сообщении. Работу четырех ДРГ удалось пресечь в ДНР и Запорожской области.

Ранее сегодня Минобороны заявило о попытке украинских военных закрепиться на левом берегу Днепра. Сообщалось, что около 150 человек попытались переправиться через реку и закрепиться на ее левом берегу, российские военные дали им выйти на берег и навели артиллерию на лодки. В результате противник был зачищен.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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