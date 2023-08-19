Минобороны рассказало об отражении атак ВСУ в зоне спецоперации
Российские военные за последние сутки отразили атаки противника в Луганской и Донецкой народных республиках, Харьковской и Запорожской областях, пресечена деятельность четырех диверсионно-разведывательных групп, сообщила в сводке о ходе спецоперации пресс-служба Минобороны РФ.
В частности, на Купянском направлении четыре атаки и контратаки отразили подразделения Западной группировки войск. Штурмовые отряды ВСУ попытались пойти в атаку в районах населенных пунктов ЛНР, а также урочища Маньковка Харьковской области. В результате противник потерял две американские артиллерийские установки М109 Paladin.
Еще пять атак в зоне спецоперации, по данным оборонного ведомства, были отражены на Донецком направлении подразделениями Южной группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией.
На Южнодонецком направлении подразделения группировки войск «Восток» также отразили атаку штурмовой группы ВСУ в районе населенного пункта Урожайного ДНР. Кроме того, безуспешными оказались действия украинских военных на Запорожском направлении в Работино и на Краснолиманском направлении, где ВСУ понесли потери южнее населенного пункта Кузьмино ЛНР.
По данным Минобороны, в разных районах ДНР уничтожены склады боеприпасов, а в районе города Орехов Запорожской области поражен передовой командный пункт 10-го армейского корпуса ВСУ. В Хмельницкой области российские силы уничтожили украинский склад боеприпасов, говорится в сообщении. Работу четырех ДРГ удалось пресечь в ДНР и Запорожской области.
Ранее сегодня Минобороны заявило о попытке украинских военных закрепиться на левом берегу Днепра. Сообщалось, что около 150 человек попытались переправиться через реку и закрепиться на ее левом берегу, российские военные дали им выйти на берег и навели артиллерию на лодки. В результате противник был зачищен.