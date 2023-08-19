Минобороны рассказало об отражении атак ВСУ в зоне спецоперации

Ранее сегодня Минобороны заявило о попытке украинских военных закрепиться на левом берегу Днепра. Сообщалось, что около 150 человек попытались переправиться через реку и закрепиться на ее левом берегу, российские военные дали им выйти на берег и навели артиллерию на лодки. В результате противник был зачищен.