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Рогов заявил о «тяжелой» ситуации в Урожайном

Ведомости

В районе поселка Урожайное ДНР складывается тяжелая ситуация, украинские силы спустя две недели боев смогли зайти в населенный пункт и закрепиться в северной его части, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале.

По его словам, противник вошел в Урожайное через две недели «тяжелейших и кровопролитнейших боев».

«Чтобы продвинуться на пару сотен метров враг совершил большое количество "мясных" штурмов, потеряв две из четырех штурмовых групп элитных морпехов ВСУ, а также несколько единиц бронетехники», – написал Рогов.

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Урожайное повторяет судьбу Пятихаток и Старомайорского, считает он. Эти населенные пункты были «практически стерты с лица земли» в результате продолжительных боев и использования сторонами тяжелого вооружения.

Целью ВСУ Рогов назвал взятие контроля над Старомлыновкой, одним из последних барьеров на пути к которой является Урожайное. При этом заявления Киева о взятии контроля над Урожайным не соответствуют действительности, российские войска продолжают удерживать позиции на юге села, подчеркнул он.

11 августа врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий говорил, что интенсивность обстрелов в регионе по-прежнему остается высоком уровне, а противник пытается восстановить силы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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