Рогов заявил о «тяжелой» ситуации в Урожайном

Целью ВСУ Рогов назвал взятие контроля над Старомлыновкой, одним из последних барьеров на пути к которой является Урожайное. При этом заявления Киева о взятии контроля над Урожайным не соответствуют действительности, российские войска продолжают удерживать позиции на юге села, подчеркнул он.