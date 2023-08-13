Рогов заявил о «тяжелой» ситуации в Урожайном
В районе поселка Урожайное ДНР складывается тяжелая ситуация, украинские силы спустя две недели боев смогли зайти в населенный пункт и закрепиться в северной его части, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале.
По его словам, противник вошел в Урожайное через две недели «тяжелейших и кровопролитнейших боев».
«Чтобы продвинуться на пару сотен метров враг совершил большое количество "мясных" штурмов, потеряв две из четырех штурмовых групп элитных морпехов ВСУ, а также несколько единиц бронетехники», – написал Рогов.
Урожайное повторяет судьбу Пятихаток и Старомайорского, считает он. Эти населенные пункты были «практически стерты с лица земли» в результате продолжительных боев и использования сторонами тяжелого вооружения.
Целью ВСУ Рогов назвал взятие контроля над Старомлыновкой, одним из последних барьеров на пути к которой является Урожайное. При этом заявления Киева о взятии контроля над Урожайным не соответствуют действительности, российские войска продолжают удерживать позиции на юге села, подчеркнул он.
11 августа врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий говорил, что интенсивность обстрелов в регионе по-прежнему остается высоком уровне, а противник пытается восстановить силы.