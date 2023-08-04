Рогов сообщил об атаке беспилотников на Бердянск в Запорожской области

В конце июля Балицкий сообщал, что при обстреле села Басань Пологовского района в Запорожской области погибли три человека, 15 пострадали. Удар пришелся на продуктовый магазин, где находилось много людей. 1 июля представитель оперативных служб Токмака сообщил, что в результате обстрела города погиб один человек, один получил ранения. Уточнялось, что при обстреле применялись американская реактивная система залпового огня (РСЗО) HIMARS.