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Рогов сообщил об атаке беспилотников на Бердянск в Запорожской области

Ведомости

В ночь на 4 августа пять украинских беспилотников пытались атаковать Бердянск, в результате БПЛА были уничтожены, никто не пострадал. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале. 

«Сегодня около 01:20 ночи нацисты попытались нанести удар по мирному городу. Успешно отработала система ПВО ВС РФ. Всего в атаке на город принимало участие пять беспилотников. Все воздушные цели поражены, пострадавших и разрушений нет», – сказано в сообщении. 

Ранее о попытке ВСУ атаковать Бердянск сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий. Он отметил, что целью ударов были объекты гражданской инфраструктуры. Беспилотники были сбиты системой ПВО в акватории Азовского моря недалеко от Бердянска и непосредственно над Бердянском. 

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Всего за последние сутки ВСУ предприняли около 65 попыток ударить по населенным пунктам в Запорожской области, добавил Балицкий. По его словам, эти населенные пункты находились на пологовском, токмакском и васильевском направлениях.

В конце июля Балицкий сообщал, что при обстреле села Басань Пологовского района в Запорожской области погибли три человека, 15 пострадали. Удар пришелся на продуктовый магазин, где находилось много людей. 1 июля представитель оперативных служб Токмака сообщил, что в результате обстрела города погиб один человек, один получил ранения. Уточнялось, что при обстреле применялись американская реактивная система залпового огня (РСЗО) HIMARS.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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