Рогов сообщил об атаке беспилотников на Бердянск в Запорожской области
В ночь на 4 августа пять украинских беспилотников пытались атаковать Бердянск, в результате БПЛА были уничтожены, никто не пострадал. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале.
«Сегодня около 01:20 ночи нацисты попытались нанести удар по мирному городу. Успешно отработала система ПВО ВС РФ. Всего в атаке на город принимало участие пять беспилотников. Все воздушные цели поражены, пострадавших и разрушений нет», – сказано в сообщении.
Ранее о попытке ВСУ атаковать Бердянск сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий. Он отметил, что целью ударов были объекты гражданской инфраструктуры. Беспилотники были сбиты системой ПВО в акватории Азовского моря недалеко от Бердянска и непосредственно над Бердянском.
Всего за последние сутки ВСУ предприняли около 65 попыток ударить по населенным пунктам в Запорожской области, добавил Балицкий. По его словам, эти населенные пункты находились на пологовском, токмакском и васильевском направлениях.
В конце июля Балицкий сообщал, что при обстреле села Басань Пологовского района в Запорожской области погибли три человека, 15 пострадали. Удар пришелся на продуктовый магазин, где находилось много людей. 1 июля представитель оперативных служб Токмака сообщил, что в результате обстрела города погиб один человек, один получил ранения. Уточнялось, что при обстреле применялись американская реактивная система залпового огня (РСЗО) HIMARS.