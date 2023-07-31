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Политика

Три человека погибли при обстреле Запорожской области ВСУ

Ведомости

При обстреле села Басань в Запорожской области погибли три человека, 15 пострадали. Об этом сообщил врио главы региона Евгений Балицкий.

«Около семи вечера противник обстрелял гражданскую инфраструктуру села Басань Пологовского района. Попали в продуктовый магазин, где было много людей. По предварительным данным, трое погибших, местные жители, гражданские», – написал он у себя в Telegram-канале.

Балицкий также сообщил, что под завалами находится 12-летний ребенок, на месте работают спасатели.

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1 июля представитель оперативных служб Токмака (Запорожская область) сообщил, что в результате обстрела города погиб один человек, один получил ранения. Уточнялось, что при обстреле применялись американская реактивная система залпового огня (РСЗО) HIMARS.

Токмак вновь попал под обстрел через десять дней, 11 июля. В тот же день ВСУ обстреляли Бердянск, заявлял председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. По его данным, Украина использовала ракеты Storm Shadow.

30 сентября прошлого года по итогам референдумов ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области вошли в состав России. С октября прошлого года по указу президента РФ Владимира Путина в регионах введено военное положение.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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