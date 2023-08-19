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Минобороны заявило о попытке украинских военных закрепиться на левом берегу Днепра

Ведомости

Около 150 человек попытались переправиться через реку Днепр и закрепиться на ее левом берегу, российские военные дали противнику выйти на берег и навели артиллерию на лодки, противник зачищен, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

По данным оборонного ведомства, среди этих военных преимущественно были наемники. Минобороны также опубликовало видео результатов боевой работы подразделений группировки «Днепр» на передовых позициях у населенного пункта Казачьи Лагеря.

«Разрозненные группы противника полностью зачищены мотострелковыми и разведывательными подразделениями, которые захватили в качестве трофеев десятки образцов иностранного вооружения, боеприпасы, радиостанции и снаряжение», – пишет «РИА Новости» со ссылкой на Минобороны.

О попытках ВСУ переправиться через Днепр и закрепиться на левом берегу ранее сообщал врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. В середине июля он заявил, что ВСУ предпринимают безуспешные попытки высадиться на левый берег Днепра в районе Антоновского моста. Он говорил, что большая часть лодок уничтожаются еще на воде, а украинские военные, которые успевают высадиться, «могут лишь прятаться на дачах», где их поражает российская артиллерия.

В августе Сальдо рассказывал о попытке ВСУ высадить десант с двух катеров на левом берегу Днепра. По его данным, обе лодки были уничтожены. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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