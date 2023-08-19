Минобороны заявило о попытке украинских военных закрепиться на левом берегу Днепра

О попытках ВСУ переправиться через Днепр и закрепиться на левом берегу ранее сообщал врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. В середине июля он заявил, что ВСУ предпринимают безуспешные попытки высадиться на левый берег Днепра в районе Антоновского моста. Он говорил, что большая часть лодок уничтожаются еще на воде, а украинские военные, которые успевают высадиться, «могут лишь прятаться на дачах», где их поражает российская артиллерия.