Минобороны заявило о попытке украинских военных закрепиться на левом берегу Днепра
Около 150 человек попытались переправиться через реку Днепр и закрепиться на ее левом берегу, российские военные дали противнику выйти на берег и навели артиллерию на лодки, противник зачищен, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.
По данным оборонного ведомства, среди этих военных преимущественно были наемники. Минобороны также опубликовало видео результатов боевой работы подразделений группировки «Днепр» на передовых позициях у населенного пункта Казачьи Лагеря.
«Разрозненные группы противника полностью зачищены мотострелковыми и разведывательными подразделениями, которые захватили в качестве трофеев десятки образцов иностранного вооружения, боеприпасы, радиостанции и снаряжение», – пишет «РИА Новости» со ссылкой на Минобороны.
О попытках ВСУ переправиться через Днепр и закрепиться на левом берегу ранее сообщал врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. В середине июля он заявил, что ВСУ предпринимают безуспешные попытки высадиться на левый берег Днепра в районе Антоновского моста. Он говорил, что большая часть лодок уничтожаются еще на воде, а украинские военные, которые успевают высадиться, «могут лишь прятаться на дачах», где их поражает российская артиллерия.
В августе Сальдо рассказывал о попытке ВСУ высадить десант с двух катеров на левом берегу Днепра. По его данным, обе лодки были уничтожены.